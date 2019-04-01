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Çayırova Belediye Meclis Üyeleri

Çayırova'da belediye meclis üyeliğine seçilen isimler belli oldu.

Çayırova Belediye Meclis Üyeleri

01 Nisan 2019 Pazartesi 13:27

Çayırova’da kazanan meclis üyeleri listesine bakıldığında seçimi kazanan AK Parti’nin 20 artı 3 kontenjan adayı ile Gebze Belediye Meclisi’nde yer alacağını görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Çayırova Belediye Meclisi’nde 6 meclis üyesi ile yer alacak ve İYİ Parti ise 2 meclis üyesi ile Çayırova Belediye Meclisi'nde yer alacak.

Burak Fidan Ak Parti

Saadettin Arıkboğa Ak Parti

Halis Koç CHP

Fatmanur Çelik Ak Parti

Zafer Alkan Ak Parti

Seyhan Dönmez Ak Parti

Salih Işık CHP

Davut Akçay Ak Parti

Erhan Sarıdere Ak Parti

Deniz Kolo İyi Parti

Mb Mustafa Demirkıran Ak Parti

Tayfun Budak CHP

Bahçet Günay Ak Parti

Arzu Arslan Ak Parti

Abdurrahman Çapan Ak Parti

Muharrem Gökça CHP

Murat Dinç Ak Parti

Kadir Kurun Ak Parti

Hayati Güveren Ak Parti

Yılmaz Bilmez CHP

Oruç Gökbulak İyi Parti

Filiz Ayyıldız Ak Parti

Ali Yüksel Ak Parti

Metin Demirci Ak Parti

Turan Ağaç CHP

Şahin Ayaz Ak Parti

Muhsin Ateş Ak Parti

Hasan Akan Ak Parti

Kont. Cüneyt Atalay Ak Parti

Kont. Bekin Bilgiç Ak Parti

Kont. Bekin Bilgiç Ak Parti

Kont. Halil Halifeoğlu

AK PARTİ: 23

CHP:6

İYİ PARTİ : 2

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