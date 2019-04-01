Çayırova Belediye Meclis Üyeleri

Burak Fidan Ak Parti
Saadettin Arıkboğa Ak Parti
Halis Koç CHP
Fatmanur Çelik Ak Parti
Zafer Alkan Ak Parti
Seyhan Dönmez Ak Parti
Salih Işık CHP
Davut Akçay Ak Parti
Erhan Sarıdere Ak Parti
Deniz Kolo İyi Parti
Mb Mustafa Demirkıran Ak Parti
Tayfun Budak CHP
Bahçet Günay Ak Parti
Arzu Arslan Ak Parti
Abdurrahman Çapan Ak Parti
Muharrem Gökça CHP
Murat Dinç Ak Parti
Kadir Kurun Ak Parti
Hayati Güveren Ak Parti
Yılmaz Bilmez CHP
Oruç Gökbulak İyi Parti
Filiz Ayyıldız Ak Parti
Ali Yüksel Ak Parti
Metin Demirci Ak Parti
Turan Ağaç CHP
Şahin Ayaz Ak Parti
Muhsin Ateş Ak Parti
Hasan Akan Ak Parti
Kont. Cüneyt Atalay Ak Parti
Kont. Bekin Bilgiç Ak Parti
Kont. Bekin Bilgiç Ak Parti
Kont. Halil Halifeoğlu
AK PARTİ: 23
CHP:6
İYİ PARTİ : 2