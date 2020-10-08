Çayırova İlçe Milli Eğitimden Kütüphane Ziyareti

Çayırova İlçe Halk Kütüphanesi sorumlusu Fatma Nur Şale ve kütüphane
çalışanlarınca, kütüphanenin çalışmaları ve kütüphanede bulunan kitaplar, içerikler hakkında
bilgi verdiği ziyarette, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının, kütüphane imkanlarından
yararlanması için yapılabilecek çalışmalara değindiler.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç ve okul müdürlerince, kütüphanenin fiziki
durumunu yerinde incelenerek, okul kütüphaneleri ve ilçe kütüphanelerini zenginleştirmek
için yapılacak çalışmalar, öğrencilerde okuma kültürünü arttırmak için okullarda yapılan
çalışmalara ek olarak İlçe Kütüphanesince ortaklaşa yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş
alışverişinde bulunuldu. Öğrenciler ve öğretmeler arasında birlikte yürütülebilecek, Kitap
Dostluğu çalışmalarında, eğitimcilerin ve eğitim gönüllülerinin, ilçe halk kütüphanesinin de
kullanılabileceğine değinildi.
Yoğun olarak kullanıldığı görülen kütüphanede, kütüphane çalışanlarının sıcak
ilgisinden memnuniyetini ifade edilen ziyarette, Kütüphane sorumlusu Fatma Nur Şale’nin
kütüphanenin tanıtımı için hazırladığı ayraçlar ve üye kartlarının takdimi ile ziyaret sona erdi.