Çayırova İlçe Milli Eğitimden Kütüphane Ziyareti

Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, Çayırova ilçesinde görev yapan okul müdürleri ile birlikte, Çayırova Belediyesi Necmettin Erbakan Kültür merkezindeki yeni yerinde faaliyete başlayan Çayırova İlçe Halk Kütüphanesi’ni ziyarette bulunarak, kütüphaneye üye formların doldurarak, kütüphane üyesi oldular.

Çayırova İlçe Halk Kütüphanesi sorumlusu Fatma Nur Şale ve kütüphane

çalışanlarınca, kütüphanenin çalışmaları ve kütüphanede bulunan kitaplar, içerikler hakkında

bilgi verdiği ziyarette, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının, kütüphane imkanlarından

yararlanması için yapılabilecek çalışmalara değindiler.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç ve okul müdürlerince, kütüphanenin fiziki

durumunu yerinde incelenerek, okul kütüphaneleri ve ilçe kütüphanelerini zenginleştirmek

için yapılacak çalışmalar, öğrencilerde okuma kültürünü arttırmak için okullarda yapılan

çalışmalara ek olarak İlçe Kütüphanesince ortaklaşa yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş

alışverişinde bulunuldu. Öğrenciler ve öğretmeler arasında birlikte yürütülebilecek, Kitap

Dostluğu çalışmalarında, eğitimcilerin ve eğitim gönüllülerinin, ilçe halk kütüphanesinin de

kullanılabileceğine değinildi.

Yoğun olarak kullanıldığı görülen kütüphanede, kütüphane çalışanlarının sıcak

ilgisinden memnuniyetini ifade edilen ziyarette, Kütüphane sorumlusu Fatma Nur Şale’nin