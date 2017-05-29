banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova yarı olimpik yüzme havuzu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Çayırova’da inşa ettiği Yarı Olimpik Yüzme Havuzu şekillenmeye başladı.

Çayırova yarı olimpik yüzme havuzu

29 Mayıs 2017 Pazartesi 13:28

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Körfez’den sonra ikinci Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nu Çayırova Akse Mahallesi’nde inşa ediyor. Kocaeli’de yüzme sporunun gelişmesi ve yüzme sporu aktivitelerinin yapılabilmesi için inşa edilen yüzme havuzları pek çok sporcunu yetişmesine katkı sağlıyor. Giderek şekillenmeye başlayan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda çalışmalar devam ediyor. 

 ÇELİK MONTAJI YAPILIYOR

Bina çelik projesine atölye ortamında devam ediliyor. Yapının mekanik ve elektrik tesisat imalatlarının yapımı sürüyor. B ve C Blok Çelik montaj imalatları yapılırken, havuz kısmı kenet çatı imalatlarına ve cephe kaplama imalatları gerçekleştiriliyor. 2 bin 628 metrekare alan üzerine inşa edilen yapı bin 979 metrekare kapalı alana sahip. Binada 12,5 çarpı  25 metre ebadında Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yer alacak. Tesiste ayrıca 6 çarpı 9 metre ebadında birde çocuk havuzu bulunacak.

 HERŞEY DÜŞÜNÜLMÜŞ

Tesiste antrenör, can güvenlik, sağlık, personel odaları ve soyunma odaları, kafeterya, 100 kişilik seyirci oturma alanı, fitness salonu, plates ve aerobik salonu bulunacak. Binanın tribün ve soyunma odaları kısımlarında da inşa çalışmaları devam diyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyuKaraosmanoğluHizmet
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Akse Mahallesi’nde Asfaltlama Çalışmaları Akse Mahallesi’nde Asfaltlama Çalışmaları
İsmail Kahraman Bengü Türk TV'de İsmail Kahraman Bengü Türk TV'de
İLKÇEV Sporcularla İftarda Bir Araya Geldi İLKÇEV Sporcularla İftarda Bir Araya Geldi
Havalar Nasıl? Havalar Nasıl?
Gebze Kent Meydanında Ramazan Gebze Kent Meydanında Ramazan
Gebze ailesi birlikte iftar yaptı Gebze ailesi birlikte iftar yaptı
Yukarı Çık

banner149

Akse Mahallesi’nde Asfaltlama Çalışmaları
Asfalt sezonu öncesi hazırlanan çalışma programı çerçevesinde alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda...

Haberi Oku