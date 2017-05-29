Çayırova yarı olimpik yüzme havuzu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Körfez’den sonra ikinci Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nu Çayırova Akse Mahallesi’nde inşa ediyor. Kocaeli’de yüzme sporunun gelişmesi ve yüzme sporu aktivitelerinin yapılabilmesi için inşa edilen yüzme havuzları pek çok sporcunu yetişmesine katkı sağlıyor. Giderek şekillenmeye başlayan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda çalışmalar devam ediyor.

ÇELİK MONTAJI YAPILIYOR

Bina çelik projesine atölye ortamında devam ediliyor. Yapının mekanik ve elektrik tesisat imalatlarının yapımı sürüyor. B ve C Blok Çelik montaj imalatları yapılırken, havuz kısmı kenet çatı imalatlarına ve cephe kaplama imalatları gerçekleştiriliyor. 2 bin 628 metrekare alan üzerine inşa edilen yapı bin 979 metrekare kapalı alana sahip. Binada 12,5 çarpı 25 metre ebadında Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yer alacak. Tesiste ayrıca 6 çarpı 9 metre ebadında birde çocuk havuzu bulunacak.

HERŞEY DÜŞÜNÜLMÜŞ

Tesiste antrenör, can güvenlik, sağlık, personel odaları ve soyunma odaları, kafeterya, 100 kişilik seyirci oturma alanı, fitness salonu, plates ve aerobik salonu bulunacak. Binanın tribün ve soyunma odaları kısımlarında da inşa çalışmaları devam diyor.