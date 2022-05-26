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ÇAYIROVA’DA ALTYAPI VE ÜSTYAPI İLE DERE ISLAH ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİ

Kocaeli genelinde birçok noktada altyapı çalışmaları, dere ıslahı ve yeni içme suyu depo ile fosseptik kuyu imalatları ve kazı alanlarının üstyapı çalışmalarını gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Çayırova ilçesinde dere ıslah çalışması ile birlikte yeni içme suyu ve kanalizasyon altyapı ile üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

ÇAYIROVA'DA ALTYAPI VE ÜSTYAPI İLE DERE ISLAH ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİ

26 Mayıs 2022 Perşembe 14:54

 YENİ ALTYAPI VE DERE ISLAHI

2021-2022 yılı yatırım programı kapsamında ihtiyaç duyulan bölgeler ile küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı Çayırova ilçesinde yatırımlar gerçekleştiriliyor. 2021 yılında ilçe genelinde 9 mahallede çalışmalar yapan İSU Genel Müdürlüğü, yatırım çalışmalarını Şekerpınar Mahallesinde yeni altyapı hatları ile birlikte Kör (Yalak) Deresinde ıslah çalışmaları yapıyor.

 

YENİ HASTANE BÖLGESİNE ALTYAPI

Çayırova Şekerpınar Mahallesinde yapılan altyapı çalışmaları kapsamında yeni yapılacak olan Çayırova Devlet Hastanesi yolu üzerinde gerçekleştirilen altyapı hattı çalışmalarında son aşamaya gelindi. Toplamda 5 bin 370 metre uzunluğunda yeni altyapı hattının yapılacağı bölgede, 2 bin 520 metre uzunluğundaki içmesuyu hattı ile 2 bin 650 metrelik kanalizasyon hattı imalat çalışmaları tamamlandı. Kalan kısmın yenileme çalışmaları son aşamaya geldi.

 

DERE ISLAH ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Çayırova Şekerpınar Mahallesinde yer alan Kör (Yalak) deresinin düzenli akışını sağlamak ve çevre ile yerleşim alanları için tehdit oluşturmaması için dere ıslah çalışmalarını da sürdürüyor. Kör (Yalak) deresinde toplam 941 metre uzunluğunda taş kesit olarak ıslah çalışması yapılacak. Şu ana kadar derede, 706 metre uzunluğunda ıslah çalışması tamamlandı. Derenin kalan kısmın imalat çalışmaları devam ederken, dere üzerinde yaya ve araç trafiğinin sağlanması amacıyla toplam 108 metre uzunluğunda 5 adet menfez çalışması da gerçekleştirilecek. Çalışmaların önümüzdeki aylarda tamamlanması ile birlikte derenin düzenli akışı sağlanarak çevre ve insan sağlığı için tehdit oluşturmayacak hale getirilecek.

 

ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Öte yanda ilçe genelinde altyapı çalışmalar ile kazı alanı çökme süreci tamamlan cadde ve sokaklarda üstyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekipler, Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Caddesinde kazı alanlarında asfalt yama çalışmaları yapıyor. Çalışmalar, program çerçevesinde kazı alanı bölgelerinde devam ediyor.
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