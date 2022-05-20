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Çayırova’da Gençlik ve Spor Festivali coşkusu

Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali’nin startı verildi. Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi Çayırova Stadyumu’nda gerçekleşen festivalin açılışını gerçekleştirdi.

Çayırova'da Gençlik ve Spor Festivali coşkusu

20 Mayıs 2022 Cuma 14:31

 4 gün sürecek festivalin açılışı renkli görüntülere sahne olurken 7 den 70 e her yaştan ilgi gördü. Birinci günün finali rap sanatçısı Ayaz Erdoğan konseriyle gerçekleşti.19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı’nda başlayan festival kentte çifte bayram havası oluşturdu.




SİZ İSTEDİNİZ BİZ YAPTIK
Çayırova Gençlik ve Spor Festivali’nin açılışına katılan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen ile birlikte 17 farklı etkinlik alanından oluşan sahayı dolaştı. Başkan Çiftçi, festival alanındaki aktivitelere katılıp festivale gelen spor severlerle sohbet etti. Çiftçi açılış konuşmasında “Çayırova’da bir çok ilkler bizimle başladı. Çünkü siz varsınız ve siz bu şekilde istiyorsunuz. Siz istediniz diye konserler yaptık istediğiniz sanatçıları getirdik. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda 4 gün sürecek muhteşem bir süreci başlattık. Hepinizi çok seviyorum, iyi eğlenceler diliyorum’’ dedi.



GECENİN FİNALİ AYAZ ERDOĞAN’LA
Festivalin ilk gün rap sanatçısı Ayaz Erdoğan’ın konseriyle sonlandı. Gençler tarafından yoğun ilgi gösterilen konserde şarkılar hep bir ağızdan söylendi. Kendi eserleri dışında eserleri de seslendiren Ayaz Erdoğan, etkinlik alanındaki ziyaretçilere müzik şöleni yaşattı. Yakında çıkacak yeni şarkısının müjdesini veren sanatçı şarkıyı ilk kez Çayırova’lı müzikseverlere dinletti. Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Tuzcu, Ayaz Erdoğan’ a çiçek takdiminde bulundu. Ayaz Erdoğan bu başarılı organizasyonun içerisinde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkürlerini iletti.
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