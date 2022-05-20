Çayırova’da Gençlik ve Spor Festivali coşkusu

Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali’nin startı verildi. Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi Çayırova Stadyumu’nda gerçekleşen festivalin açılışını gerçekleştirdi.