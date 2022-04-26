Çayırova’da Ramazan coşkusu

Çayırova Belediyesi tarafından Ramazan ayına özel düzenlenen “Seccadeni Al Gel’’ programı büyük ilgi gördü. Kur’an-ı Kerim tilaveti, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu sohbeti ile devam eden gecede teravih namazı kılındı.



Çayırova’lıları bir araya getiren program iftar sonrası başladı. Eyüp Sultan Cami imam hatibi Erhan Mete’nin Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program; Kur-an’ı Kerim’i güzel okuma Dünya 1.likleri olan Abdurrahman Bozan ve Mehmet Bilir, Ayasofya Camii imam hatibi Bünyamin Topçuoğlu, Mevlüthan Mustafa Kaya ve Deva Ulu Camii müezzini Muhammed Ali Akgün ile devam etti.



HATİPOĞLU ÇAYIROVA'LILARLA BULUŞTU

Büyük buluşmada İlahiyatçı ve tv programcısı Nihat Hatipoğlu’na vatandaşlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Hoş sohbeti ile gönüllere dokunan Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı ve İslamiyet üzerine sohbet gerçekleştirdi. Yaklaşan Kadir Gecesinin önemine değinen Hatipoğlu, Çayırova’lılara manevi değeri yüksek bu günleri değerlendirmesini tavsiye etti. İlçe halkının yaklaşan Kadir gecesi ve bayramını kutlayan Hatipoğlu sohbetini dua ile sonlandırdı.



BAŞKAN ÇİFTÇİ’DEN TEŞEKKÜR





Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi

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gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı