Çayırova’da Ramazan coşkusu
Kur’an-ı Kerim tilaveti mest etti, Hatipoğlu sohbeti gönüllere dokundu, stadyumda teravih namazı kılındı…
Çayırova’lıları bir araya getiren program iftar sonrası başladı. Eyüp Sultan Cami imam hatibi Erhan Mete’nin Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program; Kur-an’ı Kerim’i güzel okuma Dünya 1.likleri olan Abdurrahman Bozan ve Mehmet Bilir, Ayasofya Camii imam hatibi Bünyamin Topçuoğlu, Mevlüthan Mustafa Kaya ve Deva Ulu Camii müezzini Muhammed Ali Akgün ile devam etti.
HATİPOĞLU ÇAYIROVA'LILARLA BULUŞTU
Büyük buluşmada İlahiyatçı ve tv programcısı Nihat Hatipoğlu’na vatandaşlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Hoş sohbeti ile gönüllere dokunan Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı ve İslamiyet üzerine sohbet gerçekleştirdi. Yaklaşan Kadir Gecesinin önemine değinen Hatipoğlu, Çayırova’lılara manevi değeri yüksek bu günleri değerlendirmesini tavsiye etti. İlçe halkının yaklaşan Kadir gecesi ve bayramını kutlayan Hatipoğlu sohbetini dua ile sonlandırdı.
BAŞKAN ÇİFTÇİ’DEN TEŞEKKÜR
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı Çayırova halkına ve programa katılan hocalara teşekkür etti. Çiftçi konuşmasında; “İçinde bulunduğumuz bu günlerden birinde kadar Kadir gecesini idrak edeceğiz. Rabbim bizleri en güzel şekliyle feyizlenenlerden eylesin. Rabbim inşallah bu güzel Ramazan ayını, rahmetin bereketin bol olduğu ,tüm insanlığın kurtuluşuna, dünyada zulüm altında olan tüm Müslümanların kurtuluşuna vesile eder inşallah, Şimdiden kadir gecenizi ve Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum’’ dedi. Çiftçi konuşmasının ardından teşekkür ettiği Nihat Hatipoğlu’na gecenin anısına hediye takdim etti.
TERAVİH NAMAZI KILINDI
Seccadeleri ile programa katılan vatandaşlar stadyumda teravih namazı kıldı. Program sonrası katılımcılara lokma ve Ramazan şerbeti ikram edildi.