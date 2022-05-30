Eğitime her zaman önem ve öncelik veren Çayırova Belediyesi’nin çocukların ve gençlerin yaz aylarında zamanlarını daha verimli geçirmeleri, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için açacağı yaz okulları kayıtları başladı.

Çayırova’da yaz okulları kayıtları başladı

Eğitime her zaman önem ve öncelik veren Çayırova Belediyesi’nin çocukların ve gençlerin yaz aylarında zamanlarını daha verimli geçirmeleri, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için açacağı yaz okulları kayıtları başladı.

Kur’an-ı Kerim, Satranç, Zeka Oyunları, Okuma-Yazma, Eğlenceli Matematik, Sokak Oyunları, Eğlenceli Bilim, Drama, Gitar, Resim, Bağlama, Melodika ve Keman dallarında 2. ile 8. sınıf arasında okuyan öğrencilerin sanatsal gelişimlerine katkı sunmak, zamanlarını öğrenerek ve eğlenerek geçirmek amacıyla düzenlenen kursların kayıtları 30 Mayıs Pazartesi gününden itibaren Bilgi Evlerine yapılabilecek.

ÜNİVERSİTE VE LGS HAZIRLIK KURSU

7. sınıftan 8’e geçen öğrenciler için Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, İngilizce ve Rehberlik derslerinde konu anlatımlı ve soru çözümlü LGS hazırlık kursu düzenleyen ve bilgi evlerinde başvuru alan Çayırova Belediyesi yetkilileri, 11’den 12.’ye geçen öğrenciler için Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek TYT ve AYT hazırlık kursları kayıtlarına başladı. Başvuruların tamamlanması ile birlikte 20 Haziran’da eğitimler başlayacak.





