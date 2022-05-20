Çayırova’lı genç tiyatroculara tam not

Çayırova Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Sanata ve sanatçıya verdiği önemi her fırsatta gösteren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova’yı kültür ve sanat kenti yapacak adımları bir bir atıyor. Belediyenin öncülüğünde Çayırova’da yaşayan tiyatro gönüllüsü gençlerden kurulan tiyatro ekibi ilk kez seyirci önüne çıkmanın heyecanını yaşadı. Yakın tarihi konu alan oyun, bir yandan seyircilere tarihe tanıklık ettirirken, diğer yandan duygulandırdı. İlgi ile takip edilen oyun seyirciden tam not aldı.





Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi tiyatro gösterimi sonrası bir konuşma yaptı. Performanslarından ötürü oyuncuları tek tek kutlayan Başkan Çiftçi,” Gönül coğrafyamızla ilgili güzel bir çalışma oldu. Biz 3 senedir salgın sürecini bahane ederek durmadık. Çayırova’mızı kültür sanat ve spor şehri yapmakta kararlıyız. İstiyoruz ki sanatta, kültürde, sporda adını duyuran bir ilçe olalım. Çalışmalarımız sizler için sürmeye devam edecek’’ dedi.





Oyunculara çiçek takdiminde bulunan Çiftçi, genç tiyatrocularla hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştirdi.





