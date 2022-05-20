banner768
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova’lı genç tiyatroculara tam not

Çayırova Belediyesi gençler tiyatro ekibinin ilk kez oynadığı oyunun gala gösterisi yapıldı. Oyunu beğeni ile izleyen tiyatro severler, ekibi ayakta alkışladı.

Çayırova'lı genç tiyatroculara tam not

20 Mayıs 2022 Cuma 17:13

 Çayırova Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Sanata ve sanatçıya verdiği önemi her fırsatta gösteren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova’yı kültür ve sanat kenti yapacak adımları bir bir atıyor. Belediyenin öncülüğünde Çayırova’da yaşayan tiyatro gönüllüsü gençlerden kurulan tiyatro ekibi ilk kez seyirci önüne çıkmanın heyecanını yaşadı. Yakın tarihi konu alan oyun, bir yandan seyircilere tarihe tanıklık ettirirken, diğer yandan duygulandırdı. İlgi ile takip edilen oyun seyirciden tam not aldı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi tiyatro gösterimi sonrası bir konuşma yaptı. Performanslarından ötürü oyuncuları tek tek kutlayan Başkan Çiftçi,” Gönül coğrafyamızla ilgili güzel bir çalışma oldu. Biz 3 senedir salgın sürecini bahane ederek durmadık. Çayırova’mızı kültür sanat ve spor şehri yapmakta kararlıyız. İstiyoruz ki sanatta, kültürde, sporda adını duyuran bir ilçe olalım. Çalışmalarımız sizler için sürmeye devam edecek’’ dedi. 

Oyunculara çiçek takdiminde bulunan Çiftçi, genç tiyatrocularla hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştirdi.



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaçayırovaİzmitKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz Mevlana Sakinlerini Dinledi Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz Mevlana Sakinlerini...
‘’Kocaeli’de yaşamak, Allah’ın bir lütfudur’’ ‘’Kocaeli’de yaşamak, Allah’ın bir lütfudur’’
Büyükşehirden sokak hayvanlarına Mobil Kısırlaştırma Büyükşehirden sokak hayvanlarına Mobil Kısırlaştırma
Kutsi, Dilovası'nda 19 Mayıs konseri ile coşturdu Kutsi, Dilovası'nda 19 Mayıs konseri ile coşturdu
Çayırova’da Gençlik ve Spor Festivali coşkusu Çayırova’da Gençlik ve Spor Festivali coşkusu
GTÜ' den Afet Etkilerini Azaltmak İçin Merkez Kurulacak GTÜ' den Afet Etkilerini Azaltmak İçin Merkez Kurulacak
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz Mevlana...
Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Cuma namazı sonrası Mevlana...

Haberi Oku