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Çayırova’lılar 15 Temmuz'da meydandaydı

Çayırova’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Demokrasi zaferinin 5.yılında da Çayırova’lılar meydanları boş bırakmadı.

Çayırova'lılar 15 Temmuz'da meydandaydı

16 Temmuz 2021 Cuma 14:51

 Çayırova Kaymakamlığı ve Çayırova Belediyesi’nin birlikte düzenlediği program 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi’nde düzenlenen anma programı ile başladı. Protokol üyelerinin Şekerpınar Şehitliği’ni ziyareti ile devam eden programın gündüz bölümü Çayırova Merkez Camiinde okunan Mevlidi Şerif ile tamamlandı.

DEMOKRASİ YÜRÜYÜŞÜ
Çayırova’lılar saat 20.00‘yi gösterdiğinde Mehmet Akif İlkokulu önünde bir araya geldi. Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve vatandaşlar mehteran takımı eşliğinde Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşü gerçekleştirdi. Çayırova Polis Karakolu önünde sona eren yürüyüş sonrası saygı duruşu, İstiklal Marşı ile başlayan programda Kur’an-ı Kerim okundu.
Günün anlam ve önemi ile ilgili bir konuşma yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’’ 15 Temmuz gecesi fetöcü hainlerin karşısına kanlarıyla, canlarıyla çıkan; ezan dinmez , bayrak inmez diyen, bağımsızlığımıza sahip çıkan vatan evlatlarının her birine Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. 15 Temmuz gecesi milletimiz kadını-erkeği, genci-yaşlısıyla asla unutulmayacak, hafızalara kazınacak ve nesiller boyu hatırlanacak büyük bir zafere imza atmıştır. 15 Temmuz, tıpkı İstiklal Harbimiz, Çanakkale Zaferimiz gibi aziz milletimizin kıyamıdır, dirilişidir, şahlanışıdır. Rabbim, bu birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbim, her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu güzel ülkeyi korusun. Rabbim, vatanımızı her türlü saldırıdan, her türlü ihanetten muhafaza buyursun.’’ dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak ise konuşmasında ‘’Tanklara toplara karşı silahsız ama iman gücüyle ölürsek şehit oluruz niyetiyle nöbete çıkan kardeşlerimi saygıyla selamlıyorum. İslamla şereflenmiş Türk Ordusu, Türk Milleti defaatle yıkılsa bile yeni devletini kurarak yüzyıllar boyunca tüm dünyaya örnek yönetimler gösterdi. Elhamdülillah imanımız var, vatan sevgimiz, bayrak sevgimiz, ezan sevgimiz var. Bize hiç kimse pranga vuramaz’’ ifadelerini kullandı.
Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen de, ‘’Bu millet önüne çıkan dağları delen, denizleri aşan, uzaya kadar sesini yükselten bir seviyeye geldi. Birliğimizi beraberliğimizi muhafaza edeceğiz, kalleşlere karşı dimdik olacağız, yüreğimizde sadece sevgiye ve muhabbete yer vereceğiz’’ şeklinde konuştu
Kum sanatı gösterisi ve Ömer Karaoğlu konseri  ile devam eden programda Saatler 00.00’ı gösterdiğinde okunan Kur’an-ı Kerim Tilaveti sonrası dua yapıldı. Saatler 00.13 ü gösterdiğinde ise ülke genelinde olduğu gibi alanda sala okundu.




















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