Çayırova'ya 25 bin kitaplı Kitap Kahve

Çayırova Belediyesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı birlikte yaptığı 25 bin kitaplı, modern tasarımlı ve 7’den 70’e herkese hitap edecek Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve törenle hizmete açıldı.





Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova’yı sanat ve kültür şehri yapacak projeleri bir bir hayata geçiriyor. Şehrin geleceği olarak gördüğü çocuklar ve gençlerin eğitimine ve geleceğine çok önem veren Başkan Çiftçi’nin ilçeye kültürel zenginlik, kitap sevgisi okuma alışkanlığı kazandıracak ferah bir ortam sunan Kitap Kahve’nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde gerçekleşen açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



HERKESE HİTAP EDECEK

Programın açılış konuşmasını yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi,” Şehrimizi imar ederken, geleceğimizi ihmal etmiyoruz. Biz biliyoruz ki en büyük yatırım eğitime yapılan yatırımdır. Biz; ilk emri ‘ Oku’ olan bir dinin mensuplarıyız.

Göreve geldiğimizde şehrimizi kültür, sanat ve spor şehri yapacak planlarımızı yaptık, bir bir gerçekleştiriyoruz.

Bugün Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahvemizi hizmete açıyoruz. Akse Mahallemizde çalışmaları devam eden kitap kahvemiz de çok kısa bir süre sonra hizmete girecek.

İki katta 2000 m2 alanda hizmet verecek Kitap Kahve, Kültür Merkezinin içinde kültürel aktivitelerin yapılabileceği yeni bir merkez olacak.







KÜTÜPHANEDEN DAHA FAZLASI

Tasarımı, konforu ve konsepti ile bir kütüphaneden daha fazlası olan Kitap Kahvemiz her yaş grubuna hitap edecek.

25 BİN KİTAP BULUNUYOR

Yeni nesil kütüphanemizde Edebiyat, Tarih, Coğrafya, felsefe- Psikoloji, yabancı dil, araştırma, kaynak, roman türünde yaklaşık 25.000 kitap bulunuyor. Kütüphanemizde; herkesin ferah ve huzurlu bir ortamda keyifle kitap okuyabileceği, öğrencilerimizin ders çalışabileceği, lisans ve lisansüstü üniversite öğrencilerimizin araştırma yapabileceği geniş salonlar yer alıyor.

Vatandaşların zamanlarını değerlendirebileceği kurs ve atölyelerin de yer aldığı kitap kahvede, sanatsal çalışmalar ve kültürümüzü yansıtan görsellerin de sergileneceği sergi alanımız mevcut.

Söyleşi ve imza günlerinin düzenlenebileceği 100 kişilik konferans salonumuz bulunuyor.

ÇOCUK KÜTÜPHANESİ

0-14 yaş gurubundaki çocuklarımıza kitabı sevdirecek ve ergonomik mobilyalardan tasarlanan çocuk bölümünde; çocuklar ve aileler için etkinlik alanı, masal salonu, okul öncesi yaş grubundaki çocuklar için özel olarak tasarlanmış ve özel seçilmiş kitapların bulunduğu çocuk kütüphanemizin yanında, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz için kitap okuma, zekâ ve akıl oyunu salonu bulunuyor.

İlçemizin eğitim ve kültürüne büyük katkı sağlayacak Yeni nesil kütüphanemizin ilçemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyor, desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Kocaeli Valiliğimize, Çayırova Kaymakamlığımıza teşekkür ediyorum. ”dedi

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaşı ise kütüphanelerin değişim ve dönüşüm yaşadığını ifade ettiği konuşmasında sanata ve kültüre dair her şeyin bulunduğu kütüphaneye verdiği desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ’ye teşekkür etti.

Bilginin en büyük kazanç olduğunu ifade eden Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’da, çocukların daha iyi yetişmesi için mücadele veren Başkan Çiftçi’ye güzel hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise, keyifli ve güzel bir güne başlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek,” Çocuklarımızın geleceği şehrimizin ve ülkemizin geleceği. Çocuklarımızı tarihi mekânlara götürelim, ilham alsınlar. Çocuklarımız bugün hizmete açılacak kütüphaneden ilham alacaklar. Başkanımıza emekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Günün anısına Başkan Çiftçi’nin Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’a plaket verilmesinin ardından kurdela kesimi ve kütüphanenin gezilmesi ile program sona erdi.