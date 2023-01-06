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Çayırova'ya millet bahçesi kazandırılacak

Çayırova Akse Mahallesi'nde 70 bin metrekare alan üzerine yapılacak millet bahçesi için ihale düzenlendi. İhalede en düşük teklif 79 milyon 718 bin 427 TL, en yüksek teklif ise 145 milyon 555 bin 555 TL oldu.

Çayırova'ya millet bahçesi kazandırılacak

06 Ocak 2023 Cuma 19:09
 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova'ya millet bahçesi kazandıracak. Proje, Çayırova’nın Akse Mahallesi'nde 70 bin metrekare alan üzerine yapılacak. 70 bin metrekare alanın 45 bin metrekaresinde yeşil peyzaj çalışması planlandı. Ayrıca alan içerisine bin 140 metrekare büyüklüğünde millet kıraathanesi de yapılacak. Projenin ihalesi Büyükşehir hizmet binası ihale salonunda gerçekleşti. Düzenlenen elektronik ihaleye 5 firma teklifte bulundu, 4 firmanın teklifi geçerli sayıldı. İhalede en düşük teklif 79 milyon 718 bin 427 TL, en yüksek teklif ise 145 milyon 555 bin 555 TL oldu. 
 Toplamda 70 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek olan millet bahçesinin 45 bin metrekaresi yeşil alan, bin 140 metrekaresi millet kıraathanesi olacak. Proje çerçevesinde vatandaşların rahatça vakit geçirebileceği 2 bin metrekare piknik alanı, 15 bin metrekare meyve bahçesi, bin 140 metrekare millet kıraathanesi, 331 metre koşabileceği patika yol, 120 metrekare genişliğinde sosyal tesis, futbol sahası, fitness alanı ve basketbol sahası, kaykay pisti, kafeterya, çeşitli büyüklüklerde 5 farklı çocuk oyun alanı, gül bahçesi, mescit ve kadın erkek tuvaletleri, bisiklet yolu, servis yolu ve otopark yapılacak. 
 Yer tesliminden itibaren 365 takvim gününde yapılması hedeflenen Çayırova Millet Bahçesi’nde ihale teklif komisyonu tarafından incelendikten sonra kazanan firma tarafından yapımına başlanacak. (IHA)
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