Cemevlerinden Başkan Büyükakın’a teşekkür ziyareti

Büyükşehir’in düzenlediği gezi sonrası Cemevleri başkanları ve köy muhtarları, Başkan Büyükakın’a konuk oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği kültür gezisine Derince, Körfez, Gebze, Çayırova, Darıca belediyeleri de destek verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemevleri Koordinatörü Mutlu Beyazgül’ün de eşlik ettiği 130 kişi tarihi ve kültürel gezide Urfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Bitlis, Muş, Erzurum şehirlerini gezdi. Gezi sonrası köy muhtarları ve Cemevleri başkanları, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür ziyaretinde bulundu.





TEŞEKKÜR İÇİN GELDİLER