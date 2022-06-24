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Cenazeler Türkiye’ye getirildi! Kocaeli’de toprağa verilecek

İtalya’da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 Türk’ün cenazeleri, Milan’dan havalanan uçakla İstanbul’a getirildi. Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak’ın cenazesi Derince Çavuşlu Mahallesi İshakçılar Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Kocaeli Davulcular Köyü Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Cenazeler Türkiye'ye getirildi! Kocaeli'de toprağa verilecek

24 Haziran 2022 Cuma 11:01

 İtalya’nın Lucca şehrinden 9 Haziran Perşembe günü havalandıktan bir süre sonra radar teması kesilen ve daha sonra Apenin Dağları’nda enkazına ulaşılan helikopterde, 4’ü Türk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetmişti. Eczacıbaşı çalışanı olan 4 Türk’ün cenazesi İtalya’daki işlemlerin tamamlanmasının ardından Milano’dan havalanan uçakla İstanbul’a getirildi. Saat 23.40’ta havalimanına inişin akabinde uçaktan indirilen cenazeler, daha sonra kargo terminaline götürüldü. Burada cenaze araçlarına nakledilen cenazeler daha sonra havalimanından çıkarılacak.

Veda töreninin ardından defnedilecekler
Cenazeler, 24 Haziran Cuma günü Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin Yalova fabrikasında yapılacak veda töreni sonrası, öğle namazını takiben toprağa verilecek. Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil’in cenazesi Şakirin Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda, Yalova Fabrika Müdürü Arif Cez’in cenazesi Bursa Yenişehir Hatuniye Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Bursa Yenişehir Kabristanı’nda, Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak’ın cenazesi  Derince Çavuşlu Mahallesi İshakçılar Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından  Kocaeli Davulcular Köyü Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Manisa Fabrika Üretim Yöneticisi Serhat Kenar’ın cenazesi ise doğrudan memleketi Adana’ya ulaştırılmasının akabinde öğle namazından önce Adana Ceyhan Mustafabeyli Mahallesi - Mustafabeyli Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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