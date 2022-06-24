Cenazeler Türkiye’ye getirildi! Kocaeli’de toprağa verilecek

İtalya’nın Lucca şehrinden 9 Haziran Perşembe günü havalandıktan bir süre sonra radar teması kesilen ve daha sonra Apenin Dağları’nda enkazına ulaşılan helikopterde, 4’ü Türk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetmişti. Eczacıbaşı çalışanı olan 4 Türk’ün cenazesi İtalya’daki işlemlerin tamamlanmasının ardından Milano’dan havalanan uçakla İstanbul’a getirildi. Saat 23.40’ta havalimanına inişin akabinde uçaktan indirilen cenazeler, daha sonra kargo terminaline götürüldü. Burada cenaze araçlarına nakledilen cenazeler daha sonra havalimanından çıkarılacak.





Veda töreninin ardından defnedilecekler