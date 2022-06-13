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Çenesuyu 3 yıllığına kiraya veriliyor

Derince Belediyesi, Çenesuyu’nu 3 yıllığına kiraya vermek üzere ihale düzenliyor. İhale, 24 Haziran Cuma günü saat 10.30’da Derince Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak.

Çenesuyu 3 yıllığına kiraya veriliyor

13 Haziran 2022 Pazartesi 12:29

 Çenesuyu dolum tesisi binası, üretim için kullanılan tüm makine ve teçhizatlar, depolar, müştemilatlar 3 yıllığına kiraya verilecek. 3 yıllık muhammen kira bedeli 12 milyon 600 bin TL olarak belirlendi. İhale için 378 bin TL geçici teminat isteniyor.

ÇENESUYU ALACAK

Söz konusu ihale 24 Haziran Cuma günü saat 10.30’da Derince Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılacak. İhaleye Çenesuyu AŞ'nin katılması ve alması bekleniyor.

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