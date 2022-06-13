Çenesuyu 3 yıllığına kiraya veriliyor

Çenesuyu dolum tesisi binası, üretim için kullanılan tüm makine ve teçhizatlar, depolar, müştemilatlar 3 yıllığına kiraya verilecek. 3 yıllık muhammen kira bedeli 12 milyon 600 bin TL olarak belirlendi. İhale

için 378 bin TL geçici teminat isteniyor.

ÇENESUYU ALACAK

Söz konusu ihale 24 Haziran Cuma günü saat 10.30’da Derince Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılacak. İhaleye Çenesuyu AŞ'nin katılması ve alması bekleniyor.