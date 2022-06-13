Çenesuyu 3 yıllığına kiraya veriliyor

ÇENESUYU ALACAK
Söz konusu ihale 24 Haziran Cuma günü saat 10.30’da Derince Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılacak. İhaleye Çenesuyu AŞ'nin katılması ve alması bekleniyor.
Derince Belediyesi, Çenesuyu’nu 3 yıllığına kiraya vermek üzere ihale düzenliyor. İhale, 24 Haziran Cuma günü saat 10.30’da Derince Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak.
Söz konusu ihale 24 Haziran Cuma günü saat 10.30’da Derince Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılacak. İhaleye Çenesuyu AŞ'nin katılması ve alması bekleniyor.