Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’un Başkanlığında İl Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

İl koordinasyon toplantısının ardından “Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye” programına geçildi. Kocaeli’nin tanıtım filminin sunulması ile başlayan programda Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut’un konuşmalarının ardından Vali Seddar Yavuz yaptığı konuşmalarında; “Öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım ilimizi teşrifleriniz bizleri onurlandırmıştır. Bu vesileyle Zatıâlinize saygılarımı arz ediyorum. 1960-1970’li yıllarda çocukluğu geçmiş, 1980’li yıllarda üniversite okumuş ve hemen 1980’li yılların sonunda da mesleğe başlamış, 31 yıldır bu devlete hizmet eden birisi olarak yurt dışına gittiğimizde özendiğimiz, biz neden geri kaldık, ne zaman bu seviyeyi yakalayacağız diye hayıflandığımız, üzüldüğümüz yılları dün gibi hatırlıyorum. Çok şükür ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın döneminde sessiz ve büyük bir devrim gerçekleştirmiştir. Bu devrim aslında hayatımızın her alanını etkilemiş ve hepimizin başını dik hale getirmiştir. 1990’lı yıllarda İngiltere’de bulunduğum süre içerisinde uçsuz bucaksız parkları her gördüğümde iç çekerdim. Bugün çok şükür ki her şehrimizde yapılan Millet Bahçeleri sadece yeşil alan olarak değil, kültürel dokunun da bir parçası olarak hayatımıza giriyor. Aynı şekilde otoban ya da otoyol diye tabir ettiğimiz yerleri gördük; bizim yollarımızda ise kamyonların arkasında uzun kuyruklar oluştuğundan saatlerce beklenir, bir yere ulaşmaya çalışılırdı. Şimdi ise Türkiye’nin her bir tarafı otoyollarına kavuştu. Allah’ın izniyle sizler gibi Bakanlarımız, böyle çalışan Genel Müdürlerimiz ve her şeyden önce vizyonu ve misyonu ile hedef gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız olduğu sürece ileriye doğru gideceğiz. Bir kez daha şehrimize göstermiş oldukları ilgi alaka ve destek vesilesiyle Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Aynı zamanda meslektaşımız olan Büyükşehir Belediye Başkanımız ile çalışmanın da benim için ayrı bir keyif olduğunu belirtmek istiyorum. Bu anlamda ben de şanslı bir valiyim.” diyen Vali Yavuz’un ardından Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum yaptığı konuşmalarında; “Sizleri sevgi, saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Buradan Kocaeli’mizin tüm ilçelerine, tüm mahallelerine, hanelerine, tüm kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi gönderiyorum. Kocaelili kardeşlerimize; liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın en kalbi selamlarını, sevgilerini, muhabbetlerini iletiyorum. Yaklaşık 6 ay aradan sonra, yeniden sizlerle burada Osman Gazi ve Orhan Gazi’nin göz nuru, Karamürsel’in, Akçakoca’nın şehrinde, ülkemizin en güçlü şehirlerinden, yüz akımız, milli ekonomimizin lokomotifi Kocaeli’mizdeyiz.