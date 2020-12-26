Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’un Başkanlığında İl Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya; Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’un yanı sıra, Vali Seddar Yavuz, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Derince Kaymakamı Cemil Aksak, İlçe Belediye Başkanları, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, Siyasi Parti temsilcileri, basın mensupları ile çok sayıda davetli katıldı.

İl koordinasyon toplantısının ardından “Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye” programına geçildi. Kocaeli’nin tanıtım filminin sunulması ile başlayan programda Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut’un konuşmalarının ardından Vali Seddar Yavuz yaptığı konuşmalarında; “Öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım ilimizi teşrifleriniz bizleri onurlandırmıştır. Bu vesileyle Zatıâlinize saygılarımı arz ediyorum. 1960-1970’li yıllarda çocukluğu geçmiş, 1980’li yıllarda üniversite okumuş ve hemen 1980’li yılların sonunda da mesleğe başlamış, 31 yıldır bu devlete hizmet eden birisi olarak yurt dışına gittiğimizde özendiğimiz, biz neden geri kaldık, ne zaman bu seviyeyi yakalayacağız diye hayıflandığımız, üzüldüğümüz yılları dün gibi hatırlıyorum. Çok şükür ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın döneminde sessiz ve büyük bir devrim gerçekleştirmiştir. Bu devrim aslında hayatımızın her alanını etkilemiş ve hepimizin başını dik hale getirmiştir. 1990’lı yıllarda İngiltere’de bulunduğum süre içerisinde uçsuz bucaksız parkları her gördüğümde iç çekerdim. Bugün çok şükür ki her şehrimizde yapılan Millet Bahçeleri sadece yeşil alan olarak değil, kültürel dokunun da bir parçası olarak hayatımıza giriyor. Aynı şekilde otoban ya da otoyol diye tabir ettiğimiz yerleri gördük; bizim yollarımızda ise kamyonların arkasında uzun kuyruklar oluştuğundan saatlerce beklenir, bir yere ulaşmaya çalışılırdı. Şimdi ise Türkiye’nin her bir tarafı otoyollarına kavuştu. Allah’ın izniyle sizler gibi Bakanlarımız, böyle çalışan Genel Müdürlerimiz ve her şeyden önce vizyonu ve misyonu ile hedef gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız olduğu sürece ileriye doğru gideceğiz. Bir kez daha şehrimize göstermiş oldukları ilgi alaka ve destek vesilesiyle Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Aynı zamanda meslektaşımız olan Büyükşehir Belediye Başkanımız ile çalışmanın da benim için ayrı bir keyif olduğunu belirtmek istiyorum. Bu anlamda ben de şanslı bir valiyim.” diyen Vali Yavuz’un ardından Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum yaptığı konuşmalarında; “Sizleri sevgi, saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Buradan Kocaeli’mizin tüm ilçelerine, tüm mahallelerine, hanelerine, tüm kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi gönderiyorum. Kocaelili kardeşlerimize; liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın en kalbi selamlarını, sevgilerini, muhabbetlerini iletiyorum. Yaklaşık 6 ay aradan sonra, yeniden sizlerle burada Osman Gazi ve Orhan Gazi’nin göz nuru, Karamürsel’in, Akçakoca’nın şehrinde, ülkemizin en güçlü şehirlerinden, yüz akımız, milli ekonomimizin lokomotifi Kocaeli’mizdeyiz.

Gebze’den İzmit’imize, Gölcük’ten Darıca’mıza Kocaeli’nin 12 ilçesi için yapacağımız hizmetleri, projelerimizi milletimizle paylaşmak için huzurlarınızdayız. Yeni projelerimiz, müjdelerimiz, 7’den 70’e tüm Kocaelili kardeşlerimiz için, Kocaeli’miz için, ülkemiz için şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ruhuna uygun olarak Kocaeli’mizle beraber 81 ilimize 300’den fala ziyaret gerçekleştirdik. Şehirlerimizde; millet bahçelerinden, sosyal konutlara, kentsel dönüşümden çevre yatırımlarına kadar binlerce projeyi başlatmanın mutluluğunu, milletimizin duasını almanın huzurunu yaşadık. Üstat Necip Fazıl’ın “Devler gibi eser vermek için, karıncalar gibi çalışacaksın.” sözünü kendimize şiar edindik. Bu şuurla bugün de Kocaeli’mizde, Valimizle, Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımızla, Kocaeli’nin en büyük dönüşüm ve ihya sürecine hep birlikte Bismillah diyoruz.

Kocaeli’ye 45 Milyar Liralık Yatırım Gerçekleştirdik

Önceliklerinin Kocaeli’de kentsel dönüşüm ve deprem dönüşümü olduğunu belirten Bakan Kurum; Bizler; şehirlerimizi bir beden, çevre ve tabiat değerlerimizi ise o bedenin ruhu olarak gören, kadim bir medeniyetin mensuplarıyız. Çevremizi; millet bahçelerimizle, ekolojik koridorlarımızla, 7 bölge 81 il için hazırladığımız iklim değişikliği eylem planlarımızla, Sıfır Atık Hareketimizle, yüzölçümünü her geçen gün artırdığımız doğal koruma alanlarımızla muhafaza ediyor, geleceğe taşıyoruz. Şehirlerimizi ise; iyiliğin, güzelliğin, sanatın, kültürün, sporun ve sağlığın 81 ayrı merkezi olarak görüyor ve bu idrakle çalışıyoruz. İşte Kocaeli’miz; bu idrakin, bu anlayışın, şehrin sokaklarına ve insanımızın kalbine bir nakış gibi işlendiğinin en güzel, en somut, en bariz örneğidir. Devletimiz; güçlü Türkiye davasında hep Kocaeli’nin yanında olmuştur, olmaya da devam ediyor. Kocaeli’ye son 18 yılda onlarca farklı alanda 45 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bakanlık olarak bizim de; kentsel dönüşümden sosyal konuta, millet bahçelerinden çevre ve altyapı çalışmalarına kadar pek çok alanda yaklaşık 10 milyar liralık yatırımımız oldu. 1 milyar 700 milyon liralık yatırımımız olanca hızıyla devam ediyor. 81 ilimizde olduğu gibi; depremden en büyük zararları gören, en büyük acıları yaşayan Kocaeli’mizde de önceliğimiz kentsel dönüşüm, deprem dönüşümüdür. Bildiğiniz gibi; Cumhurbaşkanımız, kentsel dönüşümü başlatırken, “Bedeli ne olursa olsun.” demişti. Biz de liderimizin bu sözünü yerde bırakmadık. 1.5 milyon konutun dönüşümünü hep birlikte sağladık. Şimdi de; “Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm” diyoruz. Her yıl 300 bin olmak üzere 5 yılda 1.5 milyon konutu dönüştürmek, ülkemizi depremlere hazır hale getirmek için gecemizi gündüzümüze katarak, canla başla çalışıyoruz.

Kocaeli’mizde 9 Riskli ve 9 Rezerv Alanımızda Çalışıyoruz.

Kocaeli’mizde de, Çayırova, Derince, Gölcük, Kandıra, Körfez ve İzmit’te bulunan 9 riskli ve 9 rezerv alanımızda çalışıyoruz. Bu riskli bölgelerin başında ise; İzmit Cedit Mahallemizdeki yaklaşık 13 hektarlık alan geliyor. Buraya dair imar planları ve kentsel tasarım projemizi onayladık. İnşa faaliyetlerimiz için TOKİ’mizi görevlendirdik. Bugün, Cedit Mahallesi kentsel dönüşüm projemizle; İzmit tarihinin en önemli dönüşümlerinden biri için dev bir adım atıyoruz.

Proje çalışmalarımızı Şubat ayı içinde tamamlayarak ihale işlemlerine başlayacağız. Hemen akabinde 50 blokta 464’ü 3+1 ve 518’i 2+1 olmak üzere toplam 982 konutun inşası için, Bismillah diyeceğiz. Cedit Mahallesi’ndeki kardeşlerimize söz verdiğimiz üzere; daha yaşanabilir, huzur içerisinde, komşularıyla birlikte yeni yuvalarında oturmaları için adımlarımızı attık.

Yerinde, hızlı ve gönüllü dönüşüm anlayışıyla, vatandaşlarımıza sözümüzü verdik. “Cedit’in geleceği, Cedit’te yaşayan çocuklarımızın geleceği, artık, devlet güvencesi altındadır, devletin teminatı altındadır” diyoruz. “Devletimiz ve Büyükşehir Belediyemiz yanınızda.” diyoruz. Cedit kelime manası itibariyle biliyorsunuz “Yeni” demektir. Projemizi tamamladığımızda Cedit Mahallesi ismi gibi “yepyeni” bir mahalle olacaktır. Yeni yuvalarımız, yeni iş yerlerimiz, yeni yollarımız, parklarımız, Cedit için, İzmit için, Kocaeli’nin Büyük Dönüşümü için hayırlı uğurlu olsun.

Kömürcüler OSB Konusunda Da Somut Adımlarımızı Atıyoruz.

Tavşancıl’daki kamulaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Kurum; Bugün Dilovası için de çok önemli bir adımı hep birlikte atıyoruz. Dilovası’ndaki sağlıksız ve yaşam kalitesi düşük bölgeleri, bugün itibariyle, etaplar halinde Tavşancıl’daki yeni rezerv alanımıza taşıyoruz. Tavşancıl’daki kamulaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Projelerimiz hazır. Şubat ayında ihalemizi yapacağız. İnşallah, 2021 yılının ilk yarısında; 120 blok içerisinde 1.200 konutumuzun temellerini atacağız. Bitmedi! Devam ediyoruz! Yine Dilovası’ndaki kardeşlerimizin sağlığı ve geleceği için çok önemli olan; Kömürcüler OSB konusunda da somut adımlarımızı atıyoruz. İnşallah 2021 yılında OSB’nin de dönüşümünü tamamlayacağız. Dilovası için, Dilovası’nda yaşayan kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olsun.

Çayırova’da, Darıca’da, Gebze’de, Körfez’de, Derince’de, İzmit’te ve Kartepe’de Yeni Rezerv Konutlar İnşa Edeceğiz



Bitmedi! Bugün yine, Kocaeli’nin geneline dair bir müjdemizi öğleden önce vatandaşlarımızla paylaşmıştık. Şimdi değerlendirme toplantımızın ardından projenin kapsamını daha da büyütme kararı aldık. İnşallah; Büyükşehir Belediyemizle birlikte; Çayırova’da, Darıca’da, Gebze’de, Körfez’de, Derince’de, İzmit’te ve Kartepe’de yeni rezerv konutlar inşa edeceğiz. İlk etapta 500 konutu İzmit’te, 500 konutumuzu da Körfez’de hızlıca yapacağız. Yine Kocaeli genelinde 1500 konutluk yerinde dönüşüm yapacağız. Özetle biz; bugün, Kocaeli’mize, toplamda yeni 2500 deprem dönüşüm konutumuzun müjdesini veriyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Tüm bu konutlarımızı, yüzde 40’a varan indirimlerle, uzun vadeli, vatandaşımızın taksit öder gibi 18-20 yılda ödeyeceği ve ev sahibi olacağı bir süreci başlatıyoruz. Gebze’mize de bir müjde vermek istiyorum. Gebze’deki Yavuz Selim ve Hürriyet Mahallelerinde vatandaşlarımızın 35 yıldır süren mülkiyet probleminin, tapu sorununun yüzde 56’sını çözmüştük. Şimdi tamamını çözüme kavuşturuyoruz. Yine Adem Yavuz Mahallesi’ndeki tapu sorununu çözmek için harekete geçtik. Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz ve Belediyemiz ortak çalışmalarını tamamlayacaklar ve orada da mülkiyet problemi bırakmayacağız.

Gebze’de; Kirazpınar ve Arapçeşme Mahallelerimizde yer alan sağlıksız konutları, yine aynı mahallede inşa ettiğimiz TOKİ ve Emlak Konut mülkiyetindeki 700 konutumuzdan karşılamak suretiyle buradaki dönüşümü başlatıyoruz.

Bu Projeler; Kocaeli’nin Büyük Dönüşümüdür, Büyük Değişimidir

Bitmedi! Gölcük Dumlupınar Mahallesi’nde; Hisareyn Rezerv Yapı Alanında 416 dükkanlık sanayi sitesi inşaatlarımızı tamamladık. Yine burada, riskli alana dair imar planı ve kentsel tasarım çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmamız biter bitmez inşaatlarımıza başlıyoruz.

Gölcük Merkez ve Çayırova Şekerpınar Mahallemizdeki riskli alanlara ait imar planlarını da onayladık. TOKİ’mizle inşa çalışmalarımıza başlıyoruz. Derince Yenikent Mahallesi’nde de 418 konutumuzu da yüzde 60 oranında tamamladık. İnşallah en kısa sürede projelerimizi tamamlayacağız. Son olarak Kandıra’mızda Roman vatandaşlarımızın yaşadığı Akdurak Mahallesi’nde imar planlarımızı onayladık. Alanda kamulaştırma çalışmalarına başladık. Akabinde TOKİ’mizle, Kandıra’mızda da inşa çalışmalarımıza başlayacağız. İşte bu projeler; Kocaeli’nin Büyük Dönüşümüdür, büyük değişimidir. Ben projelerimizde görev alacak arkadaşlarımıza başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. İnşa edeceğimiz yeni yuvalarımız, Kocaeli’miz için hayırlı uğurlu olsun.

Biz; Her Vatandaşımızın Gönlünü Kazanmayı Öncelik Sayan Bir Hareketin Mensuplarıyız

Gebze, Dilovası, İzmit ve Körfez’de 4.089 konut ürettiklerini belirten Bakan Kurum; Biz şehirlerimize hep müjdelerle geldik. Biz hiçbir zaman, bu Aziz milleti mağdur ederek, kendisi abad olanlardan olmadık. Çünkü biz; her vatandaşımızın gönlünü kazanmayı öncelik sayan bir hareketin mensuplarıyız. İşte bu şuurla; 2002 yılında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımızı bırakmama hedefiyle yola çıktık. TOKİ’mizle, 81 ilimizde; 990 bini konut olmak üzere sosyal donatılarıyla, 1 milyon bağımsız bölüm ürettik. Bir kamu idaresi eliyle, Dünya’da gerçekleştirilen en büyük konut üretimini biz gerçekleştirdik. İşte bugün Kocaeli’mizde de yatırım değeri 3.3 milyar lira olan 10.454 konutun yapımını tamamladık. 50 bin ve 100 bin sosyal konut projemiz kapsamında; Gebze, Dilovası, İzmit ve Körfez’de 4.089 konut üretiyoruz. Gebze’deki konutların ihalesini bu ayın başında yapmıştık. İzmit’te 1.282, Körfez’de 1.500 konutun ihalesini Ocak ayında yapacağız. Tüm konutlarımızı, inşallah, 2021 yılında tamamlayacağız. Kocaelili kardeşlerimizi sıcak yuvalarına kavuşturacağız. Kocaeli’de ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız. Buradan da bunun sözünü veriyoruz. Yeni sosyal konutlarımız şimdiden hayırlı uğurlu olsun.

Şu ana kadar; 42 millet bahçesinin milletimizin hizmetine sunulduğunu belirten Bakan Kurum; Şehircilik kültürümüzün en kıymetli parçası olan millet bahçelerini yeniden ihya ediyoruz. 2023 yılına kadar 81 ilde 81 milyon metrekarelik alana yapacağımız millet bahçelerimizi halkımızın hizmetine sunuyoruz. Şu ana kadar; 42 millet bahçemizi Aziz milletimizin hizmetine sunduk. 236 projemizde çalışmalarımız olanca hızıyla devam ediyor. Kocaeli’mize ise 2.5 milyon metrekare büyüklüğünde 9 millet bahçesi kazandırıyoruz. 84 bin metrekare büyüklüğündeki Gebze Eskihisar ve Darıca Millet Bahçemizi tamamladık. Bugün öğleden önce, Derince Çenedağ Mahallemizdeki 72 bin metrekare büyüklüğe sahip Derince Millet Bahçemizi fidanlarıyla buluşturduk. Ben tekrar hayırlı olsun diyorum. Gebze Sultan Orhan ve Çayırova Mahallelerinde, Darıca’da, Gölcük’te, Dilovası’nda, İzmit’te ve Körfez’deki millet bahçelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. En kısa sürede bu millet bahçelerimizi de belediyelerimizle birlikte Kocaeli’mizin hizmetine sunacağız. Millet bahçelerimiz, Kocaeli’miz için hayırlı uğurlu olsun.

Güçlü Şehirleri ve Güçlü Türkiye’yi Milletimizle Birlikte İnşa Ediyoruz



Yunus Emre’mizin; “Ondan ayrı, buçuk saat durmazam!” dediği şey; dostun yanıdır, dostun yüreğidir, milletin kalbidir, milletin yanıdır. Bu Aziz milletin gönlüne açılmayan bir kapıdan hiçbir yere ulaşılamaz. Bu millete hizmet etmekle sorumlu herkesin vazifesi; kendisine millet tarafından verilen makamın hem şükrünü eda etmek, hem de yükümlülüğünü harfiyen yerine getirmektir. Her işinde milletin rızasını gözetmektir. Biz birileri gibi; yöneticiliği, hiçbir zaman, şikâyet etme makamı olarak görmedik. Biz bulunduğumuz makamları her zaman millet için çözüm üretme yeri, milletimize ve ülkemize hizmet etme vesilesi olarak gördük. Güzel bir söz vardır: “Bir insanın eseri sözünü gölgede bırakıyorsa o kâmil bir insandır. Eğer sözü, eserini gölgede bırakıyorsa o sadece makam işgal eden bir insandır.” İşte bugün Türkiye; sözü, eserini gölgede bırakmayan AK Parti kadrolarıyla, 18 yıldır sürdürdüğü eser siyasetiyle, bir seferberlik anlayışıyla, tüm projelerini Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlılıkla hayata geçiriyor. “Güçlü Şehirleri ve Güçlü Türkiye” yi milletimizle birlikte inşa ediyoruz. Ben bu duygularla, aldığımız kararlarımızın, yeni projelerimizin, Kocaeli’mizin Büyük Dönüşümü ve değişimi için hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum.” diyerek tüm katılımcılara teşekkür etti.



Konuşmaların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum, Vali Seddar Yavuz ve protokol üyeleri günün anısına toplu fotoğraf çektirdiler.