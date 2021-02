Çiftçi, Esnafları Dinledi

Göreve geldiği günden bu yana esnaflarla iç içe olan, görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Adnan Kahveci Caddesindeki esnafları ziyaret etti. Beraberindeki Başkan Yardımcısı Kenan Tuzcu ile birlikte esnaflarla sohbet eden, belediye çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Çiftçi, esnafların taleplerini de dinleyerek tek tek not aldı. Göreve geldiği günden bu yana esnaflarla istişareye önem verdiklerini, pandemi dolayısıyla toplantılar yapamadıkları esnafları fırsat buldukça ziyaret ettiğini belirten Başkan Çiftçi,” İlçemizin ekonomik gücü olan esnaflarımız bizim için çok önemli. Esnaflarımız ile sürekli diyalog halinde olmaya devam edeceğiz. Salgından sonra toplantılar yaparak karşılıklı istişare ve değerlendirmeler yapacağız. İlçemiz ekonomisinin can damarı olan esnaflarımızın her zaman yanındayız” dedi.