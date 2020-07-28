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Çiftçi;"Muhtarlarımızın yanındayız"

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, mahalle muhtarlarıyla düzenli olarak bir araya gelmeye devam ediyor. İlçedeki 9 mahalle muhtarıyla her fırsatta buluşan ve istişareler yapan Başkan Çiftçi, belediye sosyal tesislerinde buluştuğu muhtarlarla çeşitli konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Çiftçi;

28 Temmuz 2020 Salı 10:23

Belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında mahalle muhtarlarına bilgiler veren, muhtarların mahalleleriyle ilgili talep ve önerilerini dinleyen Başkan Çiftçi, muhtarların önemli bir görev ifa ettiğini belirterek,” Muhtarlarımızın önceliği bizim de önceliğimiz. Göreve geldiğimiz günden buyana her fırsatta bir araya geliyor ve istişarelerde bulunuyoruz. Muhtarlarımızın her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

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