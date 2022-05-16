Çiftçiye Mazot ve Gübre Desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, “Dünya Çiftçiler Günü” dolayısıyla bu yıl 8’incisi düzenlenen “Çiftçi Şenliği”, İzmit Şarışeyh Mahallesi’nde bulunan mesire alanında çeşitli etkinliklerle başladı. Şenlikte, çiftçilere iki müjde veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Bütün çiftçilerin beklediği iki müjdeyi de buradan veriyorum. Geçen yıl 12 bin çiftçimize verdiğimiz mazot desteğini bu yıl da devam ettireceğiz ve 45 milyon liralık desteği sizlere sağlayacağız. Tamamı hibe. İkinci müjdemiz de geçtiğimiz yıllarda verdiğimiz gübre desteğimizi bu yıl da sürdürüyoruz. Çünkü çok faydasını gördük. Şu anda da tam zamanı. 40 milyon liralık bütçeyi ayırdık ve gübre desteğimizi önümüzdeki süreçte sağlayacağız.”

ÇİFTÇİLERE MAZOT VE GÜBRE MÜJDESİ

Büyükşehir Belediyesince, pandemi salgını nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından yeniden düzenlenen şenlik, tarım ve hayvancılık ile ilgili kamu kurumları, ziraat odaları, kooperatif, birlik, tarım ve hayvancılık faaliyetinde bulunan odaların katkılarıyla Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce organize ediliyor.

ÇİFTÇİLER ARASINDA GELENEKSEL YARIŞMALAR

İzmit Sarışeyh Mahallesi Akçaova yolu üzerindeki mesire alanındaki şenlik kapsamında, birlik ve kooperatifler, açılan stantlarda fide ve üretim materyallerini satışa sundu. Firmalar da stantlarda tarımsal alet ve ürünlerini sergiledi. Şenlik kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ve Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi Türk Halk Müziği Korosu konser verdi. Çiftçiler arasında geleneksel yarışmalar, animasyon ve çeşitli sahne etkinlikleri düzenlendi. Çocuk oyun gruplarının ve palyaçoların da yer aldığı etkinliklerde ayrıca, köyler arası ödüllü halat çekme, erkek-kadın ve çocuk çuval yarışmalar da yapıldı. Çiftçiler gün boyunca eğlenerek, güzel bir gün geçirme fırsatı buldular.

EKİLEBİLİR TARIM ALANLARINDA ARTIŞ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, tüm çiftlerin Dünya Çiftçiler Günü’nü kutladı. Kocaeli genellikle bir sanayi kenti olarak bilindiğini, Kocaeli dendiğinde bacalarından duman çıkan isli puslu gri bir şehirden bahsedildiğini belirten Başkan Büyükakın, “Aslında, sanayi ve ticaret için ayrılmış olan alanlar Kocaeli’nin toplam yüzölçümünün sadece yüzde bir buçuğudur. Şehrin deniz kıyısından güneyine, kuzeyine, doğusuna ve batısına doğru seyahat edin, 10 dakika sonra aynı burada olduğu gibi yeşille iç içe olursunuz. Çünkü Kocaeli’nin yüzde 50’si ormandır. Yine Kocaeli’nin topraklarının yüzde 30’u tarım arazisidir. 2010 yılında Kocaeli’deki ekilebilir tarım arazisi miktarı 39.000 hektardı. Gerek hükumetimizin, gerekse Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin, DSİ’nin katkılarıyla bugün için toplam ekilebilir alan miktarı 71.000 hektara çıkmış. Yani aşağı yukarı 12 yılda 2 kat artış sağlanmış. Bu çok önemli bir durum. Pandemiden sonra dünya gördü ki, gıda güvenliğini sağlamak, tarımsal üretimi devam ettirmek, bizim hayatımızı devam ettirmek açısından son derece hayati bir konu. Onun için ekip arkadaşlarımızla hemen bir araya geldik, ‘çiftçimizin ayakta durması için, onların üretime devam etmesi için, hayvancılığın devam etmesi için ne yaparız’ dedik ve bu kapsamda gerçekten çok güzel çalışmalar yaptık.” diye konuştu.

TARIMDA 108 MİLYONLUK 40 PROJE

Sürdürebilir tarım için üreticilere her türlü desteği verdiklerini ve bu desteklerin artarak devam edeceğini söyleyen Başkan Büyükakın, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Nisan 2019’dan bugüne kadar, yani yaklaşık üç yıllık dönemde toplamda 108 milyon liralık kaynağı, 40 kadar projeyi hayata geçirerek, çiftçimizi desteklemek için kullandırdık.14 bin182 çiftçimize 40 milyon liralık 8000 ton yüzde 50 hibeli kompose gübre desteği verdik. Toprakların ekilmeye devam edilebilmesi için bu çok önemliydi. Gübre fiyatlarındaki aşırı artıştan çiftçimizin daha az zarar görmesi için yapılması gerekiyordu ve gözümüzü kırpmadan 40 milyon liralık kaynağı çiftçimize aktardık. 13 bin çiftçimize 19 milyon lira tutarında tamamı hibe mazot desteği verdik.17 bin çiftçimiz, 23 milyon lira değerinde yem bitkisi tohumu desteğinden yararlandı. Yine 1441 üreticimize 7 milyon liralık sera desteği sağladık. Kocaeli’de sera olarak ekilen alan miktarı 3 milyon metrekareye ulaştı. Salma tavuk, meyve yetiştiriciliği ve birçok konuda desteklerimiz bu yılda devam edecek. Çiftçilerimizin ayakta kalması ve üretimin devam etmesi için, toprağın ekilmesi için, hayvancılığın devam etmesi için desteklerimizi vermeye devam edeceğiz.”

BAŞKANDAN MAZOT DESTEĞİ MÜJDESİ

Başkan Büyükakın, bu yıl da çiftçilere yapılacak destekler için toplam 137 milyon liralık bütçeden pay ayrıldığını belirterek, şunları kaydetti: “Bu destekler kapsamında, bütün çiftçilerin beklediği iki müjdeyi de buradan veriyorum. Geçen yıl 12 bin çiftçimize verdiğimiz mazot desteğini bu yılda devam ettireceğiz ve 45 milyon liralık desteği sizlere sağlayacağız. Tamamı hibe. Biliyorum aslında daha çok destek vermek lazım ama yol da yapmamız, parkta yapmamız gerekiyor. İkinci müjdemiz de geçtiğimiz yıllarda verdiğimiz gübre desteğimizi bu yıl da sürdürüyoruz. Çünkü çok faydasını gördük. Şu anda da tam zamanı. 40 milyon liralık bütçeyi ayırdık ve gübre desteğimizi önümüzdeki süreçte sağlayacağız.”

ORGANİK TARIM VE ATA TOHUMU

Tarımsal depo yapmak için 12 milyon lira, seracılığı geliştirmek için de 10 milyon liralık bir bütçeyi ayırdıklarını aktaran Başkan Büyükakın, “Organik tarımı ve ata tohumunun desteklenmesi için çalışıyoruz, projeler üretiyoruz. Kadın üreticilerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Aslında biraz da bu işi onlar yapıyor. Hakkı, emeği olana teslim edelim diyoruz. Hanımlar, bu tür projelerde önceleyeceğimizi, kayıracağımızı da buradan duyuruyoruz. Özellikle kadınlar, kuracakları birlik ve kooperatiflerle üretime ev ekonomilerine katkı sağlayacaklar. Çocuklarının geleceğine katkı sağlayacaklar. Birliklerimizle kooperatiflerimizle tarım müdürlüğümüzle muhtarlarımızla Türkiye’ye örnek olan çok güzel işler yaptık. Daha iyisini ve daha güzelini yapacağız.” İfadelerini kullandı.

“KOCAELİLİ ÇİFTÇİLER ÇOK ŞANSLI”

Ziraat odaları adına söz alan Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla çiftçileri unutmayarak şenlik düzenlediği için Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. Ekonomik sıkıntılardan dolayı dünyada tarımda sorunlar yaşandığını belirten Çetin, “Fakat biz Kocaeli olarak çok şanslıyız. Çünkü Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın, üretim devam etsin diye önemli projelere imza atarak, mazotundan gübresine kadar çiftçilere her türlü desteği verdi. Bundan dolayı Kocaeli çiftçilerimiz, özellikle Kandıralı çiftçilerimiz adına kendisine şükranlarımı sunuyorum.” dedi.







“BAŞKANIMIZ HER ZAMAN KADIN ÇİFTÇİNİN YANINDA”

Çiftçiler adına konuşan Dâne-Riz Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi Başkanı Serap Aslan da kadın girişimciler olarak ata tohumu üretiminin yaygınlaştırılması ve kadınların tarımda daha fazla söz sahibi olması için çalıştıklarını söyledi. Bu yıl 25 bin ata tohumunu toprakta buluşturduklarını belirten Aslan, “Amacımız ürettiklerimizle sizlerin sofralarında olabilmektir. Ata tohumlarına sahip çıkarak, hep birlikte gelecek nesillere bunları aktarmayı hedefliyoruz. Bizlere bu konuda her zaman destek veren, özellikle kadın çiftçilerin yanında olan değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Konuşmaların ardından, etkinlik alanında kurulan stantları gezen ve ilgilerden bilgi alan Başkan Büyükakın, daha sonra çiftçilerle fotoğraf çektirdi.







ŞÜKRİYE TUTKUN KONSERİ

Türk Halk Müziği’nin sevilen sesi Şükriye Tutkun, öğleden sonraki etkinlikler kapsamında konser verdi. Kocaeli doğumlu olan Tutkun, sevilen en güzel türkülerini çiftçiler için seslendirdi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği konserde, izleyiciler Tutkun’un bir birinden güzel Türkülere eşlik etti.