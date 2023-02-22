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Cinayet işlenmiş evler kundaklanmıştı, 4 sanıktan biri tahliye edildi

İzmit ilçesinde iki aile arasında küfür yüzünden çıkan kavgada bir kişi öldürülmüş, 2 ev ve bir araç kundaklanmıştı. Olaya ilişkin tutuklanan 4 sanıktan biri tahliye edildi.

Cinayet işlenmiş evler kundaklanmıştı, 4 sanıktan biri tahliye edildi

22 Şubat 2023 Çarşamba 14:33

 Tavşantepe Mahallesi'nde 24 Şubat 2022'de meydana gelen olayda, iddiaya göre iki aile arasında birbirlerine küfür ettikleri gerekçesiyle kavga çıkmış, olayın büyümesiyle Ertaş Ö. pompalı tüfekle Tarık Tanaç'a ateş ederek öldürmüştü. Olaya karışan diğer kişiler de 2 ev ve bir aracı kundaklamıştı. Olaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. İfadeleri alınan Salih Ö. (32), Ertaş Ö. (21), Yavuz Ö.(30), Erkan Ö. (19) ve E.Ö (32) adliyeye sevk edilmiş, E.Ö. (32) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, diğer 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.  
 
  Erkan Ö. tahliye edildi 
 Tarık Tanaç'ın öldürülmesine ilişkin açılan davanın ikinci duruşması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar ve avukatlar katıldı. Savunma yapan Yavuz Ö. ve Salih Ö., "Ailemi korumak dışında bir şey yapmadım. Ailem mağdurdur. Kendi halimizde yaşayan insanlarız. Olayın böyle olmasını istemezdim. Tahliye ve beraatimi istiyorum" dediler.  
 Ertaş Ö. de savunmasında, öldürme kastıyla hareket etmediğini ve pişman olduğunu, Erkan Ö. ise hiç kimseye saldırmadığını söyledi. 
 Mahkeme heyeti, Erkan Ö.'nün tahliyesine, diğer 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.  
 



İHA
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Anahtar Kelimeler
CİNAYET GEBZEKocaeli
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