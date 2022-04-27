Çoban Mustafa Paşa Gebze’de Anıldı







Çoban Mustafa Paşa, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde düzenlenen törenle kabri başında dualarla anıldı. Adını taşıdığı Külliye ve caminin bahçesinde yer alan haziresi önünde düzenlenen törene ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, belediye başkan yardımcısı Dursun Ali Arslan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İSLAM’IN MÜHRÜNÜ KENTE VURDU

Kabri başında yapılan duaların ardından törene katılanlara hitaben kısa konuşma gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bugün mütevazi bir şekilde, kabri başında anmak üzere bir araya geldiğimiz Çoban Mustafa Paşa, İslam hayatının sosyal yönüyle, bir külliye inşa ederek mührünü vurmuştu. Şifahanesi, aşhanesi, medresesi ve camisiyle bir külliye kuran Çoban Mustafa Paşa, İslam’ın değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasına öncülük etmiştir. Kendisini rahmetle ve minnetle yad ediyor mekanı cennet olsun diyorum” ifadelerini kullandı.







TARİHE DOKUNUŞ RESİM SERGİSİ BEĞENİLDİ







Gebze Kaymakamı Mustafa Güler de, “Rabbim Çoban Mustafa Paşa’nın kabrinde yapmış olduğumuz duaları kabul buyursun inşallah. Mekanı cennet olsun” dedi. Anma programının ardından protokol ve davetliler; GESMEK kursiyerleri, eğitimcileri tarafından hazırlanan ‘Tarihe Dokunuş’ isimli resim sergisinin de açılışını gerçekleştirdi. Eserleri tek tek inceleyerek bilgi alan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Çoban Mustafa Paşa’nın aziz hatırası adına düzenlenen Tarihe Dokunuş isimli sergimize katkı sunan değerli sanatçılarımızı, kursiyerlerimizi kutluyorum. Ellerine, gönüllerine sağlık” ifadelerini kullandı.



