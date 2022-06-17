Solaklar İlkokulu öğrencileri de, İl Jandarma Komutanlığı'na gelerek, kendileri için okul önünde ve çevresinde önlem alan jandarma personellerini ziyaret etti. Jandarma personellerine teşekkürlerini sunan öğrenciler, teşkilatın 183'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı. Aynı zamanda öğrenciler, JAK, komando ve köpek timlerinin gösterilerini izledi, kendileri için hazırlanan komando parkurunda doyasıya eğlendi. Öğrencilere çeşitli hediyeler de takdim edildi.
ÇOCUK GÖZÜNDE JANDARMA
Kocaeli'de Jandarma Teşkilatı'nın 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Çocuk Gözünde Jandarma" yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştu.
Solaklar İlkokulu öğrencileri de, İl Jandarma Komutanlığı'na gelerek, kendileri için okul önünde ve çevresinde önlem alan jandarma personellerini ziyaret etti. Jandarma personellerine teşekkürlerini sunan öğrenciler, teşkilatın 183'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı. Aynı zamanda öğrenciler, JAK, komando ve köpek timlerinin gösterilerini izledi, kendileri için hazırlanan komando parkurunda doyasıya eğlendi. Öğrencilere çeşitli hediyeler de takdim edildi.