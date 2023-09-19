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Çocuk Kulüplerinde Nitelikli Eğitim

Çayırova Belediyesi’nin çocuk kulüplerinde eğitim başladı. Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla sınıflarına ve arkadaşlarına kavuşan minikler, nitelikli eğitim ayrıcalığıyla, hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Çocuk Kulüplerinde Nitelikli Eğitim

19 Eylül 2023 Salı 17:30


‘Şehrimizi imar, geleceğimizi inşa ediyoruz’ sloganıyla Çayırovalı çocuklar için belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin, eğitimi daha nitelikli hale getirdiği çocuk kulüplerinde yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte minikler de eğlenerek öğrenmenin keyfine varıyor. Başkan Çiftçi’nin göreve gelmesiyle birlikte daha donanımlı hale gelen çocuk kulüplerinde eğitim 4,5 yıldır yarım ve tam gün olmak üzere veriliyor. Tecrübeli öğretmen kadrosuyla Çayırova’nın geleceğini şekillendirecek çocukların özveriyle eğitim aldığı çocuk kulüplerindeki minikler, gün boyu aldıkları derslerle hem eğleniyor hem de öğreniyor.

 

UZMAN KADROLARLA EĞİTİM ALIYORLAR

Geçtiğimiz 4 yılda 4 bin 500 çocuğa eğitim veren çocuk kulüplerine bu yıl da ilgi yoğun oldu. Evlatlarını, Çayırova Belediyesi’nin çocuk kulüplerine gönderen Çayırovalı veliler, verilen eğitimden oldukça mutlu olduklarını dile getiriyor. Bununla beraber, çocuk kulüplerinde eğitim alan minikler; okul öncesi eğitim, müzik, spor, deney, İngilizce, Kur’an-ı Kerim ve değerler eğitimi alıyor. Çocuk kulüplerinde Çayırovalı çocukların, kişiliğinin şekillenmesi, temel bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazanması, mili ve manevi değerlere bağlı, ülkesini seven bir nesil olarak yetişmesi için, eğitimler uzman kadrolarla birlikte yıl boyunca devam edecek.

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