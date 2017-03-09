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Çocuklarımızın Geleceği İçin

19 Mart 2017 de yapılacak olan İstanbul Tokatlılar Eğitim ve Kültür Derneği’nin olağan genel kurulunda kurucu başkan Eda Yılmaz tekrar aday. Yapılacak olan genel kurulda bursiyer öğrencilere bursları dağıtılacak.

Çocuklarımızın Geleceği İçin

09 Mart 2017 Perşembe 10:56



Başkan Eda Yılmaz genel kurul için bir mesaj yayınladı.

Yılmaz’ın mesajı şu şekilde:

Örgütlü toplum güçlü toplumdur,örgütlü toplum demek; daha çok hemşerimize iş imkanı demek,daha çok haneye ulaşmak demek, devlete ve millete faydalı olacak daha çok çocuğumuzun geleceğini aydınlatarak geleceğimizi desteklemek demektir.
  Sivil toplum örgütleri ülke yönetimine katılımı sağlar, çağdaş demakrasinin sağlıklı bir şekilde çalışması için en önemli faktörlerden biri sivil toplum örgütleridir. Beşiktaş’tan İstanbul’a, İstanbul’dan tüm Türkiye'ye nerede bizim desteğimize ihtiyaç duyan hemşerimiz var ise yanında olamaya niyet ederek çıktığımız bu hayırlı yolculukda hedefimiz; öncelikle İstanbulun 39 ilçesinde,39 ilçe temsilcisi ve aktif üye potansiyeli ile 600 bin Tokatlı el ele, omuz omuza, birlik ve beraberliğin verdiği güç ile aydınlık bir ülkenin geleceğe umutla bakan şehri Tokatımıza ve öncelikle hemşerilerimize sonrasında tüm yurttaşlarımıza faydalı olamakdır. Halka hizmet hakka hizmettir şiyarı ile çıktığımız bu meşakkatli yolculukda rabbim yar ve yardımcımız olsun. 

Yılmaz bu mesajıyla çocukların geleceğinin önemini vurguladı. 


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