Çocukların karneleri evlerine teslim edildi

Çayırova Belediyesi, Çocuk Kulüplerinde eğitim gören çocukların karnelerini evlerine teslim etti. Okul çağındaki çocukları eğitime hazırlayan, bilgi, beceri ve kişisel gelişimlerine katkı sunan Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüplerinde eğitim gören çocukların karneleri öğretmenleri tarafından evlerine teslim edildi. Pandemi dolayısıyla ikinci dönemi tamamlamayan Çocuk Kulüplerinde okuyan 800 öğrencinin karneleri ve başarı belgeleri hediyeleriyle birlikte çocuk kulübü öğretmenleri tarafından evlerinde çocuklara takdim edildi.









