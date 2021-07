Çöpe atılan kurban atıkları isyan ettirdi!

Kurban Bayramı’ndan önce yetkililerin, kurban atıkları nı çöpe atmayın uyarıları Gebze ’de dikkate alınmadı. Gebze Mevlana Mahallesi’nde kurban sakatat larının çöp konteynerine atıldığı görüntülerini gazetemize ulaştıran bölge sakinlerinden bir vatandaş yaşanan manzaraya isyan etti.

‘’YAZIKLAR OLSUN’’

Gebze Mevlana Mahallesi’nde her caddenin kurban atıklarıyla dolu olduğunu ifade eden bölge sakini gazetemize şu açıklamalarda bulundu; ‘’Bu ne rezalet! Kendisine saygısı olmayandan başkasına saygılı olması beklenilmez elbet. Yerel yönetimler, Kurban Bayramı öncesi uyarılar ve bilgilendirmeler yapmasına rağmen, halen daha eski kafa kurban kesimleri yapılıyor. Bu fotoğrafları Gebze Mevlana Mahallesi'nde an itibari ile çektim ve bu çektiklerim sadece bir kaçı. Her cadde başı kurban atıklarıyla dolu. Pis koku sıcak havanın da etkisiyle etrafa yayılmaya başlamış bile. Bu atıklar birkaç saat içinde alınmazsa mahalleye kokudan girilemeyecek. Sonra da bu pislikleri atanlar, belediyeyi eleştirecek. Yazıklar olsun sizlere, önce kendinizi bir sorgulayın. Bu pislik içinde yaşanılır mı? Kurban keserek Allah'ın emrini yerine getiriyorsunuz sözde! Bu pislikleri buraya bırakarak, başka insanları rahatsız etmenin de bedeli vardır elbet. Söylenecek çok söz var elbet. Ama sizlere tek kelime ile yazıklar olsun diyorum...’’