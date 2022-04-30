banner748
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Cudi'den acı haber! Bir asker şehit

"Eren Abluka-5 Şehit J. Uzm. Çvş. İsrafil Işık" operasyonunda görevli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün şehit oldu.

Cudi'den acı haber! Bir asker şehit

30 Nisan 2022 Cumartesi 14:00

 İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bölgesinde devam eden "Eren Abluka-5 Şehit J. Uzm. Çvş. İsrafil Işık" operasyonunda görevli Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3. JÖH Bölge Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün, mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralanmıştır. Yaralı personelimiz helikopterle olay yerinden hemen alınarak hastaneye kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

TEKİRDAĞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün’ün şehit olduğu haberi, Tekirdağ’ın Saray ilçesi Ayazpaşa Mahallesi’nde oturan ailesine verildi. Saray Kaymakamı Adem Ünal ile İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emrah Kaya ve İlçe Emniyet Müdürü Vahap Uyar’dan acı haberi alan annesi Şermin ve babası Fikri Akgün, gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları taziye ziyaretinde bulunmaya başladı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün’ün eşinden boşandığı ve 1 çocuk babası olduğu belirtildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaçayırovaİzmitKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Vakıf Haftası Etkinlikleri Başlıyor Vakıf Haftası Etkinlikleri Başlıyor
Alın Terinin Bayramı 1 Mayıs Kutlanıyor Alın Terinin Bayramı 1 Mayıs Kutlanıyor
Protokol şehitlikleri ziyaret etti Protokol şehitlikleri ziyaret etti
Bayramda ulaşım 3 gün boyunca ücretsiz Bayramda ulaşım 3 gün boyunca ücretsiz
Vali Seddar Yavuz Gebze'de İftar Açtı Vali Seddar Yavuz Gebze'de İftar Açtı
Rize Araştırmaları Vakfı Başkanından İKTAV'a Ziyaret Rize Araştırmaları Vakfı Başkanından İKTAV'a...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Vakıf Haftası Etkinlikleri Başlıyor
''Vakıf Haftası Etkinlikleri'' 9-15 Mayıs 2022 haftasında Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü...

Haberi Oku