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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Toplu Taşıma ve Hastane Hariç Maske Kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte açıklama yaptı. Erdoğan, kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğunun tamamen kaldırıldığını açıkladı. Toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında ise maske uygulamasına vakalar binin altına düşüne kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Toplu Taşıma ve Hastane Hariç Maske Kalktı

26 Nisan 2022 Salı 15:45

 Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında son toplantısını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan kararlara ilişkin Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Dünyamızın son iki yılı bu salgının gölgesi altında geçti. Sağlık tehdidi olarak başlayan bu süreç kısa sürede üretimden tüketime spordan istihdama kadar topyekun krize dönüştü. Hastaneden sağlık personeline maskeden ilaca aşıya kadar her başlık altında ciddi sıkıntılar yaşandı. Koskoca devletlerin sınır kapılarında havalimanların maske kavgasına giriştiklerine şahit olduk.

''SAĞLIK ORDUMUZUN VERDİĞİ HİZMETLERİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ''

Dünyada örnek bir varoluş mücadelesini ortaya koyan bu heyeti ayrıca kutluyorum. Merhum Cemil Taşcıoğlu, Murat Dilmener, Feriha Öz gibi salgında hayatını kaybeden hocalarımızı bu mücadelenin sembolleri olarak görüyoruz. Salgınla en etkili mücadeleyi yürütürken, toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında zafiyete müsaade etmedik. Hep birlikte ülkemizi bu sancılı dönemden sağ salim çıkartarak milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmanın huzuru içinde bugün burada bir aradayız. Bilim insanlarımızın gayretleriyle ilaç ve aşı üretimine kadar pek çok başarıya hep birlikte imza attık. Dünya genelinde 160 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım desteği sağladık. 1 milyon 300 bin kişilik sağlık ordumuzun verdiği hizmetleri asla unutmayacağız.

''KAPALI MEKANLARDAKİ MASKE KULLANMA ZORUNLULUĞU TÜMÜYLE KALDIRILMIŞTIR''

Corona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır.

TOPLU TAŞIMA VE SAĞLIK KURULUŞLARINDA MASKE TAKMAYA DEVAM EDİLECEK

Sadece toplu taşım araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vaka sayısı binin altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecek."

BAKAN KOCA: EN ÖNEMLİ TOPLANTILARDAN BİRİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Nisan Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın 26 Nisan Salı günü gerçekleştirileceğini sosyal medyadan açıklamıştı.



Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım, salı günü toplanalım" sözlerine yer vermişti.

Fahrettin Koca daha önceden yaptığı açıklamada ise toplantı için "Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" demişti.

Bilim Kurulu'nda 2 Mart'ta alınan kararla, açık havada maske zorunluluğu kaldırılmıştı.
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