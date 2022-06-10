Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez açıkladı: Cumhur İttifakı'nın adayı benim

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Büyük ve Güçlü Türkiye'yi de yine sizlerle inşa edeceğiz. Dağlarında açan çiçekleri, sırmaların saçan altın güneşi, uğrunda canlar feda edilen istiklaliyle bu gazi şehir milli mücadelede düşmanı denize döktüğümüz yerdir. İnşallah büyük ve güçlü Türkiye güneşinin ilk ışıklarının yükseldiği yerde inanıyorum burası olacaktır.

İZMİR'İN YOLUNU DAHİ BİLMİYOR

İzmir'den bu hedefimize bu vizyonumuza uygun daha kuvvetli, daha samimi, daha coşkulu bir destek bekliyoruz. Maalesef bu şehir bir süredir kendini temsil edenler bakımından talihsizlikler yaşıyor. Malum İzmir'in CHP'nin de başında olan bir milletvekili var. İzmirli vatandaşlarımın kendilerini temsil etmesi için meclise gönderdiği bu zat İzmir'in yolunu dahi bilmiyor. Bizim kadar İzmir'e gidip gelmiyor. İzmir'in derdiyle dertlenmek yerine mesaisinin çoğunu Silivri'deki memleket düşmanlarını yargıdan kaçırmak, terör örgütlerine payandalık yapmak için harcıyor.

SÜREKLİ YENİ İFTİRALAR ÜRETİYOR

Bu şehrin yerel yönetimden kaynaklı sorunlarına çözüm geliştirmek yerine şahsımızla ve aile fertlerimizle ilgili sürekli yeni iftiralar üretiyor. Bugün bir dava daha kazandım. Sağ olsun o böyle yaptıkça biz de davaları kazanıyoruz. Nihai kararlar da geldikçe uygun olan yerine Bay Kemal'in adına hayır yapıyoruz.

ÜLKEYE HİÇBİR HAYRI DOKUNMADI

Kendisi daha önce İstanbul milletvekilliği yaptı. Ama oranın da ilçelerini bilemeyecek kadar seçildiği yerden habersizdi. Daha vahimi bu zat bazı şehirlerimize ayrı ülke diyecek, bazı şehirlerimizi başka bölgeler sanacak kadar Türkiye'den de habersiz. Eline ne tutuşturulursa belge diye kürsüde sallayan her seferinde mahkum olduğu halde yalandan ve iftiradan vazgeçmeyen zatın bugüne kadar ne seçildiği şehirlere ne de ülkeye hiçbir hayrı dokunmadı.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI BENİM

İzmir'den aynı davetimi bir kez daha yapıyorum. Artık kaçak güreşmeyi bırak. Lafla peynir gemisini yürütmeye çalışmaktan vazgeç. Adaylık meselesini daha fazla geçiştiremezsin. İşte söylüyorum seçim önümüzdeki yıl Haziran ayında yapılacak. Kaçacak yerin yok. Ha bire Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun diyorsun. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biliyorum karşıma çıkmak için can atıyorsun, cesaretin varsa ya adaylığını ya da adayını açıkla."