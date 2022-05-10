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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev almayı düşünenlere müjde

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev almayı düşünenlere müjde verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev almayı düşünenlere müjde

10 Mayıs 2022 Salı 10:53

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti. Ev almayı düşünen vatandaşlara müjdelerde bulunan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Konut almak isteyen ve konut yapan firmalarımızla ilgili müjdemiz var. Son dönemde fahiş yükselişler nedeniyle konut inşasında yavaşlama ve konut fiyatlarında çok büyük artışlar yaşandı. Vatandaşlarımızı bu arzi dalgalanmadan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirmeye karar verdik. İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz.

İkinci paket konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılıp döviz hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların merkez bankasına satılarak alınmasıyla bu paketten yararlanabilecekler.

İnşaat sektörüne yöneliktir. Mayıs başı itibarıyla yüzde 40'ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık.

Bunların yanında TOKİ vasıtasıyla yürüttüğümüz düşük maliyetli sosyal konut projelerine hız veriyoruz. TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız. 1 yıl boyunca konut fiyatlarını duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalar, belli rakama kadar 36 ay vade ile finansmandan yararlanabilecek."
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