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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun vakıf iddiasına tepki gösterdi. ''Bir Cumhurbaşkanı'nın ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl karı değildir'' diyen Erdoğan, ''Kamu görevlilerimize demokratik hukuk devleti sınırları dışında söz söyleyen herkes, bu devletin de bu milletin de düşmanıdır'' şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

26 Mayıs 2022 Perşembe 15:39

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen ''Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni''nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜRGEV ve Ensar vakıfları aracılığıyla ABD'de kurulan bir vakfa para aktarıldığı iddialarına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yayınladığı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini hedef alarak bunun bir kaçış hazırlığı olduğunu öne sürmüştü.

Cumhurbaşkanı, CHP liderinin bürokratları tehdit ettiğini belirterek ''Bir Cumhurbaşkanı'nın ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl karı değildir. İşini yapan her bir kamu görevlisinin teminatı hukukun ta kendisidir'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Kamuda etik değerleri korumak hepimizin ortakl sorumluluğu.  Türkiye dünyanın en köklü devlet geleneğine sahip ülkerin başında gelmektedir. Kamuda da kimi zaman ideolojik bağnazlık kimi zaman vurdumduymazlık dediğimiz zafiyetler yaşanmış olabilir. Hepsinin de zamanla üstesinden geldik. Artık tüm dikkatimizi büyük Türkiye hedefine yöneltebileceğimiz kritik bir döneme girdik. Kamu personeli olmak uzunca bir süredir kurallara bağlı olarak yürümektedir. Bunun dışına çıkarak terör örgütlerinin güdümüne girenler de yine hukuk eliyle tasfiye edilmektedir. FETÖ'den PKK'ya kadar çeşitli terör örgütleri ile iltisakı yüzünden kamudan ihraç edilen çok sayıda personel oldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN VAKIF İDDİASI
Son dönemde giderek sıklaşan bir şekilde ana muhalefet partisinin başındaki zatın kamu görevlilerine hakaret ettiğini bürokratları tehdit ettiğini görmeye başladık. Eleştirerek demokratik hakkımızı kullandık iş ve işleme uyarak hukuka saygımızı gösterdik. Ana muhalefetin başındaki kişi kendisine oy vermedi diye kimi zaman işçiye esnafa hakaret ettiği gibi kimi zaman da kamu görevlilerini alenen hedef göstermektedir. Verdiği karar için hakimi yürüttüğü operasyon için askeri attığı imza için genel müdür tehdit etmek ne demek? Baskın yapar gibi kamu kurumlarının kapısına dayanmak ne demek? Demokraside böyle bir usul olabilir mi? Asla.

''CUMHURBAŞKANI'NIN AİLESİNİ HEDEF ALMAK AKIL KARI DEĞİL''
Buradan ilan ediyorum kamu görevlilerimize demokratik hukuk devleti sınırları dışında söz söyleyen herkes, bu devletin de bu milletin de düşmanıdır. Bir Cumhurbaşkanı'nın ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl karı değildir. Her bir kamu görevlisinin yanındayız. Türkiye'nin kendi insanın tehdit eden değil üretken siyasete ihtiyacı vardır. İşini yapan her bir kamu görevlisinin teminatı hukukun ta kendisidir.''
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