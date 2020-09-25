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Cumhurbaşkanı'dan Suriyeli kardeşler'e yardım eli

Suriye'nin Halep kentinden 8 yıl önce Kocaeli'ye göç eden Fares ve Gusun Afaş çiftinin 6 çocuğundan 10 yaşındaki Fatma ile 3 yaşındaki Sara'nın işitme engeli bulunuyor.

Cumhurbaşkanı'dan Suriyeli kardeşler'e yardım eli

25 Eylül 2020 Cuma 22:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 yaşında ilk defa duyan Suriyeli Fatma ile işitme engelli kardeşi Sara Afaş'ın tedavi edilmesi talimatı verdi.

Körfez ilçesinde yaşayan belediyeden emekli Mustafa Demirtaş ve hayırsever eczacı Caner Göçmez'in girişimleriyle 3 gün önce Fatma'nın kulağına işitme cihazı takıldı.

İlk defa sesleri duyan Fatma ve ailesinin hikayesini öğrenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam 3 yaşındaki Sara'nın da tedavi edilmesi talimatı verdi. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü de bunun üzerine aileyle iletişime geçti. 

Annesi Gusun Afaş ve eczacı Caner Göçmez tarafından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürülen minik Sara'nın gerekli tetkikleri yapıldı. Birkaç ay içerisinde yapılacak cerrahi operasyonun ardından Sara hem işitip hem de konuşabilecek.

"Küçük kızımızın konuşma ve işitme yetisi normale yakın olacak inşallah"

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Hülagü, AA muhabirine, dün akşam kendisini arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sara'nın tedavisi için gerekli işlemlerin yapılması talimatını verdiğini söyledi. 

Erdoğan'ın talimatı üzerine aileyi üniversite hastanesine davet ettiklerini anlatan Hülagü, Sara'nın konjenital hastalıklar grubuna giren doğuştan işitme kaybı olduğunu belirtti. 

Hülagü, işitme cihazı takılan ablanın sesleri duyabildiğini ama yaşı ilerlediği için konuşma konusunda zorluk yaşayacağını aktararak, "Onun eğitimine yardımcı olacağız. Sağlık Bakanlığımızın bununla ilgili sistemi var, kayıtlarını yaptırıyoruz. Özel eğitim verilmesi gerekiyor ses eğitimi, konuşma eğitimi. Konuşmayla ilgili Fatma için biraz daha uzun bir süreç olacak." dedi.

Sara Afaş'ın tedavisinin ardından konuşma ve işitme yetisinin normale yakın olacağını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"İki ay sonra küçük kızımızın kulağına bir cihaz yerleştireceğiz. Kısmet olursa o cihazı taktıktan sonra sağlığına kavuşacak. Normalde bu cihaz takıldıktan sonra 6 ay bekleniyor ama kızımızın yaşı 4'e doğru geldiğinden konuşabilmesi için ameliyatını birkaç ay içerisinde yapacağız. Uzun süreli de özel eğitim alması gerekiyor." 

"Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz"

Hala Eymen Afaş da 8 yıl önce Türkiye'ye geldiklerini belirterek, Sara'nın doğuştan işitme kaybı olduğunu fakat ablasının sonradan bu yetisini kaybettiğini dile getirdi.

Fatma Afaş'ın Halep'teyken şiddetli patlamaların olduğu bir akşam ateşlendiğini anlatan Afaş, "Sabah kalktığımızda ne duyabiliyordu ne de konuşabiliyordu." dedi. 

Eymen Afaş, yeğenlerinin tedavisi için yardım eli uzatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. 

Fatma Afaş'ın tedavisine vesile olan Mustafa Demirtaş ise aileyle Gölcük sahilinde tanıştığını aktararak, Fatma'nın işitme sorunu olduğunu öğrenince çok etkilendiğini ve eczacı Caner Göçmez'i aradığını belirtti. 

Demirtaş, "Allah razı olsun Caner Bey Fatma'nın cihazlarını aldı. Bu duyulunca dün akşam Rektörümüz aradı, sabah Fatma'yı ve kardeşini getirmemizi söyledi. Şimdi Sara'nın tedavisi gerçekleştiriliyor. Bu çocukların gülmesine, konuşmasına vesile olduysak ne mutlu bize." sözlerine yer verdi.



AA
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