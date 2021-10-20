CUMHURBAŞKANI’NIN AFRİKA GEZİSİ VE BELGESEL TADINDA AFRİKA’DA DEVRİ ALEM

Afrika kıtası çok önemli, Türkiye yıllarca Afrika’yı ihmal etti. Yüz yıllarca Avrupalılar, Afrika’yı sömürdü. Çin son 40 yıldan beri birçok Afrika ülkesi ile anlaşmalar yaptı, şimdide Çin Afrika’yı sömürmeye çalışıyor.

Gazeteci ve belgeselci olarak Afrika ile ilgili birçok yazı yazdım, belgesel çektim ve şu anda da kitaplar hazırlıyorum.

Sizleri Somali’de çektiğim belgeselin tanıtım fragmanı ile baş başa bırakıyorum.

https://m.youtube.com/watch?v=YvV_dsXHk1I

İlim Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com ve Devri Alem Belgesel Programı www.devrialem.tv olarak Kuzey Afrika, Doğu Afrika ve Orta Afrika ülkelerinde çektiğimiz belgeselimiz, başta TGRT Belgesel TV olmak üzere birçok TV kanallarında yayınlanıyor.

Cumhurbaşkanı Afrika’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’da Afrika gezisine katıldı.

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TGRT Belgesel TV’de Afrika ve Cezayir ile ilgili hazırladığımız belgesellerimiz Gebze Gazetesi’nde canlı yayında.

https://m.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/285843759371829/

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An itibari ile 19 Şubat 2021 Cuma günü sabah TGRT Belgesel TV`de, 4 yıl önce Afrika ülkesi Somali’nin Başkenti Mogadişu`da Devri Alem Belgesel programı www.devrialem.tv olarak çektiğimiz Somali belgeselimizin 1. bölümü yayınlanıyor.

Somali belgeselimizin bir bölümünü Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com’un sosyal medya sayfasında da yayınladık.

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/2070917573215682/?vh=e&extid=0&d=n

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Angola Meclisi’nde yaptığı konuşmanın bir bölümünü sizlerle paylaşıyorum.

“TARİHİNDE SÖMÜRGECİLİK LEKESİ BULUNMAYAN BİR MİLLETİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Sahra Altı Afrika’nın önde gelen ülkesi Angola ile Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan köprü durumundaki Türkiye’nin iş birliğinin oluşturacağı sinerjinin etkisi, hiç şüphesiz çok geniş bir coğrafyada hissedilecektir. Dünyanın yeni bir siyasi ve ekonomik sistemin kuruluşunun eşiğinde olduğu şu dönemde, böyle bir iş birliği tüm taraflar için verimli ve kazançlı olacaktır. Bu kritik süreçte, geçmişteki demokratik ve ekonomik sancıları tekrar yaşamamak için potansiyellerimizi bir araya getirmenin tam zamanıdır. Biz, sizlerle bu yolda birlikte yürümeye hazırız. Buradaki temsilcileri başta olmak üzere tüm Angolalı kardeşlerimizin de aynı hissiyat içinde olduğundan şüphe duymuyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Afrika kıtası, bin yıllık tarihî bağlarımızın bulunduğu, ülkemizin en köklü ilişkilere sahip olduğu coğrafyalardan biridir. Milletimizin, Afrika halklarıyla münasebetlerinin geçmişi 10. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Bu ortak tarihimizin en önemli özelliği ise karşılıklı saygıya, samimiyete, iş birliğine ve kardeşliğe dayanmasıdır. Tarihinde sömürgecilik lekesi bulunmayan, kolonyalizm utancı olmayan bir milletiz. Bunun yanında, bir asır önce zaferle taçlandırdığı İstiklal Harbi’ni dönemin emperyalist güçlerine karşı yürütmüş bir ülkeyiz” diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünya Beşten Büyüktür” diyerek küresel sistemdeki adaletsizliklere karşı mücadele ettiklerini vurgulayarak, “İnsanlığın kaderinin İkinci Dünya Savaşı’nın galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılamayacağını, bırakılmaması gerektiğini savunuyoruz. Dünya değişirken, hayatımızın hemen her alanı değişirken, diplomasi, ticaret, uluslararası ilişkiler köklü dönüşümlerden geçerken, küresel güvenlik mimarisinin aynı kalması düşünülemez. Hâl böyleyken, değişim ve reform taleplerine kulak tıkamak, İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan statükoyu ısrarla devam ettirmeye çalışmak demektir” dedi.

“AFRİKA KITASINA YÖNELİK BATI MERKEZLİ ORYANTALİST YAKLAŞIMLARI REDDEDİYORUZ”

Değişim taleplerini görmezden gelmenin, Afrika kıtasına ve kıtanın Angola gibi güçlü ülkelerine de haksızlık olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu görüşleri paylaştı: “Bu, adil olmadığı gibi sürdürülebilir de değildir. Aynı tabloya, bazı sömürgeci güçlerin Afrika kıtasına yönelik yaklaşımında da şahitlik ediyoruz. Afrika halklarının uğrunda milyonlarca evladını kurban vererek elde ettikleri bağımsızlık, özgürlük ve eşitlik kazanımlarını hâlen kabullenemeyenler var. Son dönemde bu hazımsızlığın yeniden nüksettiğine şahit oluyoruz. Bu ülkelerin, kendi kanlı tarihlerinin albenisinden bir an önce sıyrılarak, günümüzün gerçekleriyle yüzleşmeleri gerekiyor. Türkiye olarak Afrika kıtasına yönelik Batı merkezli oryantalist yaklaşımları reddediyoruz. Afrika kıtasındaki halkları ayrım yapmadan bağrımıza basıyoruz.”

“TÜRKİYE, AFRİKA’NIN SAHİP OLDUĞU ÖNEMİN FARKINDADIR”

Kıta ile ilişkileri ilerletirken Afrikalıların engin birikimlerinden de istifade etmeyi arzu ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu amaçla 2005’ten itibaren pek çok adım attıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilki 2008’de İstanbul’da, ikincisi 2014’te Malabo’da Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvelerinin düzenlendiğini anımsatarak şöyle konuştu: “Bu zirveler vesilesiyle ülkemizin, stratejik ortağı Afrika’ya olan muhabbetinin geçici ve menfaat eksenli olmadığını gösterdik. Kıtanın en büyük ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla burs programları başlattık. Türkiye burslarıyla yaklaşık 5 bin civarında Afrikalı öğrenciye lisans, yüksek lisans ve doktora alanında ücretsiz eğitim imkânı sunuyoruz. Son 25 senede mezun ettiğimiz 11 bin öğrenci ise Türkiye’nin gönül elçileri olarak Afrikalı kardeşlerimize hizmet ediyor. TİKA’dan Kızılayımıza, Maarif Vakfımızdan sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm unsurlarımızla kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz.”

(Kaynak; Cumhurbaşkanlığı resmî internet sayfası https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/130982/-turkiye-olarak-kalkinma-yolculugunda-dost-angola-nin-yaninda-olmayi-surdurecegiz- )