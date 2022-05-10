Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine İKTAV'dan Kitap Bağışı

Vakıflar haftası dolayısı ile İKTAV'dan kitap bağışı gerçekleşti.

Vakıflar Haftası dolayısı ile İlim Kültür Tarih Araştırmaları Vakfı Kültür yayını kitap ve belgesellerinden olaşan kitap ve belgesellerini Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine hediye edildi.