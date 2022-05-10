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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine İKTAV'dan Kitap Bağışı

Vakıflar haftası dolayısı ile İKTAV'dan kitap bağışı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine İKTAV'dan Kitap Bağışı

10 Mayıs 2022 Salı 09:20

 Vakıflar Haftası dolayısı ile İlim Kültür Tarih Araştırmaları Vakfı Kültür yayını kitap ve belgesellerinden olaşan kitap ve belgesellerini Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine hediye edildi.

9 -15 Mayıs tarihlerinde devlet töreni ile kutlanan vakıflar haftası dolayısı İle cumhurbaşkanlığı külliyesi kongre merkezinde düzenlenen törenlere İlim Kültür Tarih Araştırmaları Vakfı www.iktav.com olarak Kültür Bakanlığı tarafından davetli olarak katılıp devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv olarak belgesel çekimi Yapıyoruz.





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