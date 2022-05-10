9 -15 Mayıs tarihlerinde devlet töreni ile kutlanan vakıflar haftası dolayısı İle cumhurbaşkanlığı külliyesi kongre merkezinde düzenlenen törenlere İlim Kültür Tarih Araştırmaları Vakfı www.iktav.com olarak Kültür Bakanlığı tarafından davetli olarak katılıp devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv olarak belgesel çekimi Yapıyoruz.
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine İKTAV'dan Kitap Bağışı
Vakıflar haftası dolayısı ile İKTAV'dan kitap bağışı gerçekleşti.
9 -15 Mayıs tarihlerinde devlet töreni ile kutlanan vakıflar haftası dolayısı İle cumhurbaşkanlığı külliyesi kongre merkezinde düzenlenen törenlere İlim Kültür Tarih Araştırmaları Vakfı www.iktav.com olarak Kültür Bakanlığı tarafından davetli olarak katılıp devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv olarak belgesel çekimi Yapıyoruz.