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Cumhuriyet Bulvarı’na engelli şarj istasyonu

Büyükşehir, 3 adet engelli şarj istasyonunu Cumhuriyet Bulvarı’nın çeşitli noktalarında faaliyete aldı.

Cumhuriyet Bulvarı'na engelli şarj istasyonu

23 Haziran 2022 Perşembe 11:20

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bulvarı’nda engelliler için gerçekleştirdiği çalışmalarını sürdürüyor. Cumhuriyet Bulvarı’nı prestijli hale getiren Büyükşehir, engelliler için düzenlemeler yapıyor. Bu kapsamda Büyükşehir, 3 adet engelli şarj istasyonunu faaliyete aldı. Fevziye, Yeni Cuma ve Endüstri Meslek Lisesi önüne yerleştirilen istasyonlar, engelli bireylerin çekinmeden şehir merkezine gelmelerine imkan sunacak.

AYNI ANDA 3 ARAÇ ŞARJ OLABİLİYOR
Şarj istasyonları engelli vatandaşlarımızın yağmur, güneş vb. etkilerden koruyacak şekilde yapıldı. Üstü kapalı olan istasyonlar, aynı anda 3 engelli aracın şarj yapmasını sağlayacak şekilde tasarlandı. Hızlı şarj özelliği ile engelli bireylerin sosyal alanlarda daha fazla zaman harcamasına olanak sunuldu.



ENGELLİ BANKI KONULMUŞTU
Öte yandan engelli vatandaşların sosyal hayatta daha kolay adapte olmasına yardımcı olmayı hedef edinen Büyükşehir, geçtiğimiz mayıs ayında yine Cumhuriyet Bulvarı’na kendi atölyelerinde ürettiği engelli banklarından koymuştu.


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