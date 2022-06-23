Cumhuriyet Bulvarı’na engelli şarj istasyonu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bulvarı’nda engelliler için gerçekleştirdiği çalışmalarını sürdürüyor. Cumhuriyet Bulvarı’nı prestijli hale getiren Büyükşehir, engelliler için düzenlemeler yapıyor. Bu kapsamda Büyükşehir, 3 adet engelli şarj istasyonunu faaliyete aldı. Fevziye, Yeni Cuma ve Endüstri Meslek Lisesi önüne yerleştirilen istasyonlar, engelli bireylerin çekinmeden şehir merkezine gelmelerine imkan sunacak.





AYNI ANDA 3 ARAÇ ŞARJ OLABİLİYOR







Şarj istasyonları engelli vatandaşlarımızın yağmur, güneş vb. etkilerden koruyacak şekilde yapıldı. Üstü kapalı olan istasyonlar, aynı anda 3 engelli aracın şarj yapmasını sağlayacak şekilde tasarlandı. Hızlı şarj özelliği ile engelli bireylerin sosyal alanlarda daha fazla zaman harcamasına olanak sunuldu.





ENGELLİ BANKI KONULMUŞTU