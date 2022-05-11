DAREN’den anlamlı sergi

Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi (DAREN), 10- 16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yıl sonu sergisi ve sertifika dağıtım töreni düzenlendi. DAREN bünyesinde eğitim gören engelli kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı serginin açılışına Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın yanı sıra İlçe Müftüsü Zeynel Abidin Çınar, AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç, mahalle muhtarları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SERGİ ÖNCESİ SERTİFİKALARI DAĞITILDI

DAREN Yıl Sonu Sergisi öncesinde Darıca Belediyesi’nin engellilere yönelik düzenlediği kurslara katılan kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı. Farklı branşlarda düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan engelli bireylerin sertifikalarını da Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık dağıttı. Engelli kursiyerlerin sevincine ortak olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yaptığı konuşmada “Engelleri aşmak bir inanç meselesidir. Başarının anahtarı öncelikle inanmaktır. Asıl engelin zihinlerde olduğunun bilincine hepimiz varmalıyız. Hepimizin birer engelli adayı olduğu gerçeğinin farkında olmalıyız” dedi.

ENGELLERİ BİRLİKTE AŞIYORUZ

Engelli bireylerin mutluluğu için el birliği ile çalıştıklarını kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık “Darıca Belediyesi olarak engelleri birlikte aşmak için çalışıyoruz. Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi (DAREN) bünyesinde düzenlediğimiz farklı kurslarda engelli kardeşlerimize destek oluyor ve onları topluma kazandırmak için çalışıyoruz. Onların inancı ve başarısı bizi mutlu ediyor. Engelli kardeşlerimizin mutluluğu için Darıca Belediyesi olarak üzerimize düşeni her zaman yapmaya devam edeceğiz. Bugün burada kurslarımızda eğitimlerini tamamlayan engelli kardeşlerimizin sertifikalarını dağıtmanın mutluluğunu ve gururunu yaşayacağız. İnşallah aldıkları sertifikalar kendilerine ve ailelerine hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

SERGİ 20 MAYIS’A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK