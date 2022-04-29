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Darıca Bayrama Hazırlanıyor

Darıca Belediyesi, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bayram alışverişinin güvenli ve huzurlu bir şekilde yapılması için denetimlerde bulunan Darıca Belediyesi, mezarlık bakımlarının yanı sıra bayram namazı için camilerde de temizlik çalışmaları yapıyor.

Darıca Bayrama Hazırlanıyor

29 Nisan 2022 Cuma 12:16

 Darıca Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak için tüm önlemleri alırken çalışmalarını da hummalı bir şekilde sürdürüyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ekipler bayram öncesi aralıksız bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Darıcalılara hayırlı bayramlar temennisinde bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmesi adına belediye olarak bayram hazırlıklarının devam ettiğini söyledi. Bıyık, ekipler tarafından ilçe genelindeki tüm camilerin ve mezarlıkların bakım, temizlik ve onarımının yapıldığını, fırın, pastane ve gıda üretim noktalarında aralıksız bir şekilde denetimlerin sürdüğünü, ayrıca bayram boyunca zabıta ekiplerinin vatandaşlardan gelen istek ve şikayetleri değerlendireceğini söyleyerek vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için tüm tedbirlerin alındığını sözlerine ekledi.

BALÇIK MEZARLIĞINA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Öte yandan Darıca ilçesinde bayramlaşma programı bayramın ilk günü saat 11:00’da Darıca Çınaraltı’nda yapılacak, arefe günü ise ilçedeki şehitlikler ziyaret edilecek. Darıca Belediyesi, Balçık Köyü’ne defnedilen Darıcalı vatandaşların yakınları için de arefe günü ile bayramın birinci ve ikinci günleri araç kaldıracak. Üç gün boyunca saat 10:00, 12.00 ve 14.00 olmak üzerek 3 sefer olacak şekilde Cumhuriyet Meydanı’ndan kalkacak otobüsler belirlenen güzergahlardaki duraklarından vatandaşları alarak Balçık Mezarlığı’na götürecek. Aynı şekilde otobüsler Balçık’tan vatandaşları Darıca’ya getirecek. Otobüs güzergahı ve durakları için detaylı bilgi almak isteyenlerin 0549 737 60 24 numaralı telefonları arayabileceği belirtildi.
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