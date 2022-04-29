Darıca Bayrama Hazırlanıyor

Darıca Belediyesi, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bayram alışverişinin güvenli ve huzurlu bir şekilde yapılması için denetimlerde bulunan Darıca Belediyesi, mezarlık bakımlarının yanı sıra bayram namazı için camilerde de temizlik çalışmaları yapıyor.