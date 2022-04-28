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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Babasını Kaybetti

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın babası Hacı Ahmet Bıyık (80), memleketi Kastamonu’da geçirdiği rahatsızlık sonrası vefat etti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Babasını Kaybetti

28 Nisan 2022 Perşembe 09:47

 Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın babası Hacı Ahmet Bıyık, memleketi Kastamonu’da evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede vefat etti. Evinde rahatsızlanan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın babası yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan Başkan Muzaffer Bıyık, babasına son görevini yerine getirmek için memleketi Kastamonu’ya gitti. 4 çocuk babası olan Hacı Ahmet Bıyık’ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Kastamonu Daday Aktaştekke Köyü’nde toprağa verilecek. Merhuma Allah’tan rahmet Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve ailesine başsağlığı ve sabır dileriz.

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