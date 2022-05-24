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Darıca Gençlik Festivali başlıyor

Darıca’da geçtiğimiz hafta hava muhalefeti nedeniyle ertelenen 19 Mayıs Gençlik Festivali, 24 Mayıs Salı günü başlayacak. Balyanoz Koyu’nda üç gün sürecek Gençlik Festivali’nde Darıca’nın gençleri sahne alacak.

Darıca Gençlik Festivali başlıyor

24 Mayıs 2022 Salı 09:34

 Darıca Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında üç gün boyunca festival düzenleyecek. Geçtiğimiz hafta hava muhalefeti nedeniyle ertelenen ve ‘Bizim Çocuklarla Gençlik Festivali’ sloganıyla düzenlenecek 19 Mayıs Gençlik Festivali, 24-25-26 Mayıs tarihlerinde Bayramoğlu Balyanoz Koyu’nda gerçekleşecek. Üç gün sürecek Festivalde Darıca’nın farklı okullarında eğitim gören gençlerden oluşan korolar sahne alacak. 26 Mayıs akşamı ise Darıca Belediyesi’nin İskoliye Sanat Akademisi’nde eğitim alan gençlerden oluşan kursiyerler konser verecek. Ayrıca festivalin sonunda gerçekleşecek DJ performansı ile gençler doyasıya eğlenecek. Konser sonunda gençler ve vatandaşlarla birlikte dilek fenerleri hep birlikte gökyüzüne bırakılacak.
BAŞKAN BIYIK GENÇLERİ DAVET ETTİ

Gençlerin kültürel, sportif ve sosyal gelişimlerine destek olan birçok etkinlik ve projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Bu yıl 19 Mayıs’ı coşku içinde unutulmayacak bir şekilde gençlerimiz ve tüm halkımızın katılımıyla kutluyoruz. Üç gün sürecek Gençlik Festivali’ni tamamen kendi çocuklarımızla Darıca’nın gençleriyle birlikte düzenliyoruz. Darıca’mızın evlatlarının sahne alacağı konserlerimizde gençlerimiz yepyeni deneyimler yaşayarak güzel anılar biriktirecek. Tüm hemşerilerimizi etkinliklerimize bekliyoruz” dedi.

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