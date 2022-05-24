Darıca Gençlik Festivali başlıyor

Darıca Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında üç gün boyunca festival düzenleyecek. Geçtiğimiz hafta hava muhalefeti nedeniyle ertelenen ve ‘Bizim Çocuklarla Gençlik Festivali’ sloganıyla düzenlenecek 19 Mayıs Gençlik Festivali, 24-25-26 Mayıs tarihlerinde Bayramoğlu Balyanoz Koyu’nda gerçekleşecek. Üç gün sürecek Festivalde Darıca’nın farklı okullarında eğitim gören gençlerden oluşan korolar sahne alacak. 26 Mayıs akşamı ise Darıca Belediyesi’nin İskoliye Sanat Akademisi’nde eğitim alan gençlerden oluşan kursiyerler konser verecek. Ayrıca festivalin sonunda gerçekleşecek DJ performansı ile gençler doyasıya eğlenecek. Konser sonunda gençler ve vatandaşlarla birlikte dilek fenerleri hep birlikte gökyüzüne bırakılacak.





BAŞKAN BIYIK GENÇLERİ DAVET ETTİ



