“..Darıca İçin Üç Yıldır Canla Başla..”

Darıca Belediyesi yaptığı çalışmalarla, Darıca’yı uğrak cazibe merkezlerinden biri olma hedefinde ilerlemektedir.

Sanayi, kültür, turizm ve doğa değerleri ile birlikte Darıca, sürekli gelişen, üreten ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte. Darıca, bulunduğu konum itibariyle hem Gebze ve İstanbul yakınlığı ile avantajlı ve köprü görevi konumunda bulunmaktadır. Her geçen gün gelişen Darıca ilçesinde atılan adımlar sosyal tesisler, metro çalışması, kentsel dönüşüm projesi, millet bahçesi, millet kütüphanesi, yenileme ve modern hale getirilen birçok projeler ile birlikte marka ilçe olma yolunda sağlam adımlar atmaya devam ediyor. Muzaffer Bıyık göreve geldiği günden itibaren “Darıca İçin Canla Başla” sloganı ile Darıca’yı marka kent haline getirme hedefinde ilerliyor.

MİLLET BAHÇESİ AÇILDI

Yaklaşık 960 dönüm alan üzerinde Büyükşehir Belediyesi ile birlikte inşa edilen Millet Bahçesi, yürüyüş ve bisiklet yolları, kumsalı, çocuk oyun köyü, hobbit evleri ve sosyal donatı alanlarıyla bölgenin cazibe merkezi oldu.

















MİLLET BAHÇESİ SOSYAL TESİSLERİ

Bölgemizin yeni yaşam alanı olan Millet Bahçesi ile Darıca-Gebze birbirine bağlanırken sosyal tesis eksikliği de giderildi. Hizmete giren 3 adet sosyal tesis ve kafe-restoranlarla vatandaşlar eşsiz manzara ile kaliteli hizmete ulaştırıldı.

METRO ÇALIŞMALARI

Ulaştırma Bakanlığı’na devredilen Darıca-Gebze-OSB Metro projesi başlarken çalışmalar tüm hızıyla sürmekte. Ulaştırma Bakanımız Adil Karaismailoğlu’nun da katıldığı TBM tünel açma töreni ile tünel çalışmaları da başlandı. Metro Projesi daha sonra Sabiha Gökçen Havaalanı ve Marmaray’a entegre edilecek. 14.6 km uzunluğunda olacak ve 12 istasyondan oluşacak.











CENGİZ TOPEL CADDESİ YENİLENDİ

Büyükşehir Belediyesiyle birlikte Darıca’nın trafik sorununu çözecek çalışmalara devam etemekte. Bu kapsamda İstasyon Caddesi trafiğini rahatlatacak olan ve ilçemizi Eskihisar ile Tatlıkuyu’a bağlayacak olan Cengiz Topel Caddesi’ndeki yenileme çalışmaları tamamlandı.

130 MİLYON TL ALTYAPI YATIRIMI

Büyükşehir Belediyesi ve İSU Müdürlüğü ile birlikte Darıca’nın altyapı sorununa çare üretmek için kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmakta. Darıca’nın altyapı sorununa çare olması için yaklaşık 130 Milyon TL altyapı yatırımı yapılacaktır.

DARICA’YA 19 BİN M3 SU DEPOSU YAPILIYOR

Darıca Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile İSU tarafından nüfusu sürekli artan Darıca’nın düzenli içme suyu ihtiyacını depolamak için Kazım Karabekir Mahallesi Pavlitepe mesire alanı mevkiinde, 19 bin m3 kapasiteli içme suyu deposu inşa ediyor.









PRESTİJ CADDE UYGULAMASI

Altyapı yenileme projesi kapsamında Aşıroğlu Caddesi’nde başlayan çalışmalar kısa sürede tamamlandı. Üstyapı çalışmalarının da tamamlandığı Aşıroğlu Caddesi, Prestij Caddesi uygulaması ile birlikte modern bir görünüme kavuştu.











ÇÖPLERİ YER ALTINA ALINIYOR

Prestij Cadde uygulamaları kapsamında çöp konteynırlarını yer altına alınıyor. İlk etapta Aşıroğlu Caddesi’nde başlayan uygulama ile çöp konteynırlarının yer altına alınması çalışması Darıca merkezde de devam etti.

ASFALT YAMA EKİPLERİ KURULDU

Darıca’nın sokaklarında çukur kalmaması için yol bakım ve asfalt yama ekibi kuruldu. Oluşturulan 5 ayrı ekiple bozulan yollarda kısa sürede bakım onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

OSMANGAZİ MAHALLESİ SAĞLIK OCAĞI AÇILDI

Osmangazi Mahallemizde yaşanan sağlık ocağı ve aile hekimliği sorununu çözmek için adımlar atıldı. Darıca Belediyesi göreve gelir gelmez eksikleri gidermek için çalışma yaptı. Doktor atamalarının da yapıldığı Osmangazi Mahallesi Sağlık Ocağının açılışını gerçekleştirildi.











KAZIM KARABEKİR HALK SAĞLIĞI VE KÜLTÜR MERKEZİ

Kazım Karabekir Mahallesi’nde Halk Sağlığı ve Kültür Merkezi’nin temelini attık. Adeta mini bir kültür merkezi olarak faaliyet gösterecek olan projede çok amaçlı derslikler, fuaye alanı, konferans salonu, kütüphane gibi alanlar yer alacağı gösterilmekte.

GTO DARICA HİZMET KOMPLEKSİ

Darıca Belediyesi ve Gebze Ticaret Odası işbirliği ile Nenehatun’da yapılan içerisinde taziye evi ve aşevi ile birlikte sosyal market ve birçok farklı birimin yer alacağı Hizmet Kompleksi için temel atma töreni gerçekleştirildi. Toplam inşaat alanı 3 bin 615 metrekare olan Darıca Hizmet Kompleksi’nin içerisinde Taziye evi, aş evi, Engellilere yönelik hizmet verecek Engelliler Sosyal Faaliyet Merkezi, Kızılay Hizmet Binası, ihtiyaç sahipleri için sosyal market, kurs ve seminer odaları ile eğitim salonları yer alacak ve toplam 11 Milyon TL’ye mal olacak.

BAYRAMOĞLU’NA SAĞLIK KOMPLEKSİ

Bayramoğlu’nda yapımına başlanan Darıca Birinci Basamak Sağlık Kompleksi ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi toplamda 7 bin metrekare inşaat alanından oluşacak ve 3 katlı inşa edilecek. Alt katı aile hekimliği birimi, orta katı ilçe sağlık müdürlüğü ve üst katı da eğitim birimleri ve konferans salonları olacağı planlanmakta.











KAPALI PAZAR AÇILDI

Darıca merkezde yapımı tamamlanan Kapalı Pazar alanını vatandaşların hizmetine açıldı. Çok amaçlı olarak hizmet veren Kapalı Pazar alanı aynı zamanda ilçemizdeki etkinliklerin de yeni adresi oldu. Aynı zamanda sağlık ocağı da Kapalı Pazar’daki yerine taşınarak hizmet vermeye başladı.











BALYANOZ KOYU 2. ETAP

Bayramoğlu Balyanoz Koyu’nda ikinci etap çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir Belediyemizle birlikte yaptığımız çalışma ile Bayramoğlu’nda yeni bir sahil parkı inşa edildi. Bölgenin yeni cazibe merkezlerinden birisi olacak olan Balyanoz Koyu toplamda 3 bin 128 metre uzunluğa sahip olacak.

















KENTSEL DÖNÜŞÜMDE TAPULARI TESLİM EDİLDİ

Darıca’da geniş çaplı bir kentsel dönüşüm için çalışma başlattık ve Emek Mahallesi’nden start verildi. 256 Evler bölgesinde başlatılan toplam 329 dairelik projenin ardından diğer mahallelerde de kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edileceği belirtilmekte. İlk etapta 80 dairenin tapularını teslim edildi.

BESLENME NOKTALARI OLUŞTURULDU

Sokak hayvanları için ilçemizin farklı adreslerinde beslenme noktaları oluşturuldu. Toplam 25 ton mama desteğinde bulunurken ayrıca Hayvan Sağlığı ve Rehabilitasyon Merkezimizde yaralı hayvanların bakımını ve tedavisi yapıldıktan sonra tekrar doğaya bırakılıyor.

SOSYAL TESİSLERİ YENİLENDİ

Darıca Belediyesi sosyal tesislerimizdeki fiyatları yarı yarıya indirdi. Sosyal tesisleri ilçede yakışan modern mekanlar haline getirmek için yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Darıca sahilde bulunan Deniz Köşkü, Seyir Köşkü, Teras Kafe ve Dudayev Kafe’yi yenilendi.

YENİ SOSYAL TESİSLER AÇILDI

Sosyal tesislere yenilerini eklemek için çalışma yapıldı. Bayramoğlu Balyanoz Koyu’ndaki sosyal tesis ihtiyacını gidermek için Balyanoz Kafe hizmete açıldı. Metro inşaatı nedeniyle kapanan Hilal Kafe’yi de yeni yere taşındı.

DARICA BALIKÇISINI AÇILDI

İlçenin en büyük ihtiyaçlarından biri olan ve vatandaşların beklentisi olan balık restoranı için çalışma yaparak, Darıca Balıkçısı’nı hizmete açtı. Darıca Belediyesi hedefi ile artık vatandaşlar başka ilçelere gitmeden deniz kenarında balık yiyebilecek.











MEZARLIK EK HİZMET BİNASI

Balçık Mezarlığı’na gelen vatandaşların Ek Hizmet Binası ve taziye evini tamamlanarak hizmete açıldı. İki katlı mezarlık hizmet binasının içerisinde erkekler ve kadınlar için ayrı tuvaletler, mescit ve taziye alanı bulunuyor.

MEMLEKETE ÜCRETSİZ CENAZE NAKİL HİZMETİ

Vatandaşlara doğumundan ölümüne kadar her alanda hizmet etmek belediye olarak görevidir. Darıca Belediyesi göreve gelir gelmez cenaze nakil hizmetini başlatarak cenazesini memlekete götürmek isteyen vatandaşlara ücretsiz araç tahsis etmektedir.

YENİ SEMT SAHALARI İNŞA EDİLDİ

İlçede bulunan parkları yenileyerek modern hale getirirken yeni parklar da inşa ediliyor. Farklı mahallelerde 7 adet yeni semt sahasını hayata geçirerek aileler ve çocukların güzel vakit geçireceği alanlar oluşturuldu.

KENT ESTETİĞİNE ÖNEM VERİLİYOR

Darıca Belediyesi olarak bir yandan vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirirken bir yandan da kent estetiğine önem veriliyor. Şehrimizi güzelleştirmek adına farlı noktalarda kent mobilyaları ve grafiti sanatıyla ilçemize estetik görünüm kazandırılmakta.

YENİ NESİL PARKLAR

İlçede yeni ve modern parklar kazandırmak adına çalışılmakta. 7 yeni park ve 2 adet yeni nesil park ile birlikte 9 adet yeni park inşa edildi. Bitki ve ağaç çeşitleriyle de renklendirilen parklar hem çocuklara, hem gençlere hem de ebeveynlere hitap edecek şekilde tasarlanıyor.

ÖĞRENCİLERE FİDAN DAĞITILIYOR

Her yıl ilkokula yeni başlayan öğrencilere yeşili sevdirmek adına fidan dağıtımı yapılmakta. İlk yıl 4 bin öğrenciye çam ağacı fidanı dağıtırken 2020 yılında ise 4 bin öğrenciye zeytin ağacı fidanı dağıtıldı. Darıca Belediyesi “İlk Ses İlk Nefes İlk Harf Ormanı” projesi kapsamında her yıl öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

ÇINARALTI MEYDANI YENİLENDİ

İlçenin simgesi olan Tarihi Çınaraltı Meydanı’nda yenileme çalışması yaparak çevre düzenlemesi, ışıklandırması ve mimari yapısıyla Darıca’ya yakışan modern bir meydan inşa edildi. Kent mobilyaları ve bitki çeşitleriyle renklendirilen Çınaraltı Meydanı, Darıcalıların huzur bulacağı bir mekân haline geldi.

YENİ YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLLARI

Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Millet Bahçesi içerisinde yeni yürüyüş ve bisiklet yolları oluşturuldu. Aynı şekilde Bayramoğlu Balyanoz Koyu’nda da yeni yürüyüş ve bisiklet yolları inşa edilmekte. Darıca genelinde devam eden çalışmalar kapsamında bisiklet yolları arttırılması planlanıyor.









DİJİTAL KÜTÜPHANE HİZMETİ BAŞLADI

Herkes dilediği her zaman kitap okuyabilsin diye dijital kütüphane uygulamasını hayata geçirildi. Yaklaşık 30 bin kitabın içerisinde olduğu Dijital Kütüphane ile bütün kitaplar ücretsiz olarak okunabilmekte. Dijital Kütüphane’ye üye sayısı ise yaklaşık 11 bin kişidir.

KİTAP KAFE’Yİ HİZMETE AÇILDI

Özellikle gençleri kötü alışkanlıklardan korumak ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla açılan Kitap Kafe, 30 Ağustos Zafer Parkı içerisinde Darıcalı kitapseverlerin hizmetine girdi. Kitap Kafe’ye gelerek ders çalışan veya kitap okuyan 18 yaşın altındaki gençlere belediye ücretsiz meyve suyu ve kek ikramında bulunuyor.

İSKOLİYE SANAT AKADEMİSİ

İlçemizdeki en büyük eksiklerden biri olan kültür sanat alanında adım attık ve gençlere yönelik Tiyatro ve Müzik Okulu açıldı. “Gelenekten Geleceğe” anlayışını benimsediğimiz İskoliye Sanat Akademisi’nde dersler de tarihi İskoliye Mektebi’nde düzenlenmektedir.

İSKOLİYE SANAT GECELERİ

Darıca Belediyesi İskoliye Sanat Akademisi’nde eğitim gören kursiyerlerin hünerlerini sergilediği İskoliye Sanat Geceleri, Darıcalılara unutulmaz günler yaşatıldı. Türk Sanat müziğinden, Türk Halk Müziğine ve tiyatroya kadar amatör ruhla sahneye çıkan ve çocuklardan oluşan korolar, yıl boyunca öğrendikleri bilgileri sahnelediler.

TRAFİK EĞİTİM PARKI

4.5 bin metrekare alanda inşa ettiğimiz Trafik Eğitim Parkı’nda, çocuklara trafik eğitimleri verilmekte. Trafik Eğitim Parkı’nda, sürüş parkuru, bisiklet parkuru, yaya geçitleri, yaya üst geçitleri, sinyalize kavşak, otobüs durakları, alt geçit ve üst geçit gibi trafikte önem arz eden alanlar bulunmaktadır.









KİGEM İLE 7’DEN 70’E EĞİTİM

Mahallelerimizde bulunan Bilgi evlerinde isim ve konsept değişikliğine giderek Kişisel Gelişim ve Çocuk Eğitim Merkezi’ne (KİGEM) dönüştürdük. Kadınlar ve çocukların aynı anda hizmet alacağı KİGEM ile 7’den 70’e herkese eğitim verilmektedir.







GENÇLER GELECEĞE HAZIRLANMAKTA

Darıca Belediyesi olarak KİGEM ile hem kadınlara hem çocuklara hizmet verirken bunun yanı sıra gençlere yönelik sınavlara yönelik de kurslar düzenlenmektedir. Ayrıca kişisel gelişim ve meslek edindirme kurslarıyla da vatandaşlarımızı geleceğe hazırlanmaktadır.

GELENEKSEL SÜNNET ŞÖLENİ

Darıca Belediyesi olarak her yıl geleneksel olarak yaptığımız Sünnet şöleni ile 2019 yılında 600 çocuğumuzu sünnet ettirildi ve aileleriyle mutluluklarını paylaşıldı. 2021 yılında ise 500 çocuğumuzu sünnet ettirildi.







KARİYER SOHBETLERİ DÜZENLENDİ

Darıca’da kültür sanat alanında birçok etkinliğe imza atarken çeşitli söyleşiler ve konferanslar düzenleyerek alanında başarılı olmuş birçok değerli ismi Darıcalı gençlerle buluşturuldu.

GENÇLER İÇİN YAZARLIK OKULU

Yazıya ve yazarlığa ilgi duyan gençlere eğitim vermek amacıyla “Bir Yazar Okulu” projesini hayata geçirildi. Yazarlık Okulu ile ülkemizin önemli ve başarılı yazarlarını Darıcalı gençlerle buluşturuldu.

DARICA KİTAP FUARI

İlçemizin kültür sanat şehri olması adına önem verdiğimiz ve ikincisini düzenlediğimiz Darıca Kitap Fuarı, imza günleri ve söyleşilerle Darıcalılara unutulmaz bir fuar deneyimi yaşattı. Darıca Kitap Fuarı kitapseverlerden yoğun ilgi görürken fuarı binlerce kitapsever ziyaret etti.













İSTİHDAM MASASI İLE İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM

Darıca Belediyesi olarak bir diğer öncelik de istihdam konusu oldu. İstihdam Masası projesi ile iş arayanla işveren arasında köprü kurularak yaklaşık 3500 kişiyi iş sahibi yapıldı.

MAHALLELERDE GÖNÜL BULUŞMALARI

Gönül Buluşmaları kapsamında her mahallemizde halk buluşmaları düzenlenerek vatandaşlarla birebir görüşüldü ve sorunlarını, taleplerini yerinde dinleyip çözüm üretildi.

SOSYAL MEDYA GÖNÜL BULUŞMALARI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık etkinlikler iptal edilirken mahallelerde gerçekleşen halk buluşmalarını sosyal medyaya taşıdık. Sosyal Medya Gönül Buluşması programları ile canı yayında vatandaşlarımızın sorularını cevapladık.

ÇÖP TOPLAMA ARAÇLARINI SATIN ALINDI

Darıca Belediyesi gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak adına çalışmalara ağırlık veriliyor. Belediye bütçesini daha etkin kullanmak ve daha kaliteli hizmet verebilmek için çöp toplama araçlarını satın alındı. Böylece çöp toplama konusunu Belediye kendi öz kaynaklarıyla yapıyor.











ARAÇ FİLOSU GÜÇLENDİRİLDİ

Çöp araçlarının yanı sıra park bahçelerde, fen İşlerinde ve cenaze nakil hizmetlerinde kullanılmak üzere yeni araçlar, iş makineleri ve otobüsleri de kendi bünyemizde satın alarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

ÇÖP TAKSİ UYGULAMASINI BAŞLATILDI

Bölgede bir ilk olan Çöp Taksi projesini hayata geçirilerek daha temiz bir Darıca anlayışıyla hizmet vermekte. Çöp Taksi uygulamasının da devreye girmesiyle birlikte Darıca’da mahalle aralarındaki atıklar da titizlikle toplanıyor.











SOKAK TEMİZLİK EKİPLERİ KURULDU

Darıca Belediyesi sokak temizlik ekipleri oluşturarak mahallelerde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca boş arsa temizlikleri, ilaçlama, ot biçme gibi hizmetlerle daha temiz bir çevre için çalışmalar yapıldı.

ENGELSİZ BİR YAŞAM

Kısa adı DAREN olan Darıca Engelsiz Yaşam Merkezi’mizde okuma-yazma, filografi, takı tasarım, el sanatları ve e-KPSS gibi 15 farklı branşta özel vatandaşlara eğitimler vererek hayata hazırlıyor.

GENÇLERE HEDİYE İNTERNET DESTEĞİ BAŞLATILDI

Kartvizit şeklinde hazırlanan ve içerisinde 1 GB internet bulunan kartvizitleri sokakta karşılaşılan gençlere hediye edilmekte.

SU SPORLARI MERKEZİ DARICA (PİRAT)

Denizlerle çevrili olan Darıca’nın su sporları merkezi olması için çalışmalar sürdürülmekte. EUROSAF Avrupa Pirat Şampiyonası’na Darıca ev sahipliği yaptı. 7 ülkeden 116 sporcunun katıldığı şampiyona ile ilçe tanıtımına katkıda bulunuldu.

1800 KİŞİLİK SPOR SALONU

Büyükşehir Belediyemiz işbirliği ile Bağlarbaşı Mahallesi’nde inşa edilen 1.800 kişilik spor salonu, toplamda 34 milyon 334 bin TL’ye mal oldu. Yapımı tamamlanan Darıca Kapalı Spor Salonu, modern yapısı ve imkanları ile bölgemize hizmet verecek.

SIRASÖĞÜTLER SPOR SALONU

Sırasöğütler Mahallemizde kapalı spor salonu inşaatı tamamlanarak hizmete açıldı. Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ismini verdiğimiz spor salonumuzu kadın ve çocuk yaşam merkez olarak planladı.

















ERKEKLER HAVUZU VE MODERN SPOR KOMPLEKSİ

Nenehatun Mahallesi’nde yer alan Deniz Yıldızları Lisesi içerisinde bulunan Erkekler Havuzu’nun alt katı spor salonuna dönüştürüldü. Yüzme havuzuyla birlikte sauna ve buhar odasının yer yer aldığı spor salonunda gençler, bokstan, karateye ve Muay Thai'ye kadar birçok farklı branşta spor yapma imkânına kavuşturuldu.













BAYANLAR HAVUZU VE SPOR SALONU

Darıca’nın spor şehri olması adına çalışmalar sürdürürken Şehit Hasan Kaya İmam Hatip Ortaokulu altında bulunan bayanlar havuzu yenilendi. Modern spor salonu da oluşturarak kadınlar için fitness ve salon sporları yapabilme imkânı sunuldu.

NENEHATUN AMATÖR SPOR SAHASI TEMELİ ATILDI

Nenehatun Amatör Spor Kompleksi’nin temeli atıldı. Toplam 2.136 metrekare alanında inşa edilecek tesisimizde 3 adet çok amaçlı salon, 6 adet amatör spor kulüp odası, 2 adet ev sahibi ve rakip takım müsabaka odası, hakem odaları, duş alanları yer alacak. Darıca’ya ve spora yakışan bir tesisi kazandırılacak.

















SPOR ŞEHRİ DARICA

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bünyesinde bulunan 2 branşı yeni yatırımlarla 9 branşa çıkarıldı. Atletizm ve Karate’nin yanına boks, muay thai, tekvando, yüzme, bilek güreşi, voleybol ve halk oyunları branşlarını da ekledik. 90 olan lisanslı sporu sayısını 500’e ve 8 olan Milli sporcu sayımızı da 50 Milli sporcuya çıkardık.

İLÇEMİZİ VE ÜLKEMİZİ GURURLA TEMSİL EDİLDİ

Darıca Belediyesi spora ve sporcuya yaptığı yatırımların meyvesini kısa sürede topladı. Sporcularımız gerek Darıca Belediyesi gerekse de Milli Takım forması altında hem ilçemizi hem de ülkemizi başarıyla temsil etti. Sporcular Avrupa ve dünya şampiyonlarında elde ettikleri başarılarla gurur oldular. Milli Sporcu Eray Şamdan, Tokyo 2020 Olimpiyatlarında ikinci olarak gümüş madalya kazanırken Darıca olarak bu gururu hep birlikte yaşandı.

HALK OYUNLARI EKİBİ KURDUK

Sporun her branşına destek vermek amacıyla kısa bir süre önce halk oyunları ekibi kurarak Darıcalı gençlerin geleneksel halk oyunları ile tanışması sağlandı. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bünyesinde kısa bir süre önce kurulan halk oyunları ekibi, Kocaeli birincisi olarak ilimizi Bölge Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazandırdı.

MİLLET KIRAATHANESİ’Nİ AÇILDI

Kitapseverlerin yeni adresi olacak ve Darıca merkezdeki en büyük eksiklerden birini giderecek olan Millet Kıraathanesi, 10 bin kitaplık kütüphanesi ve okuma salonu ile Darıcalılara nezih bir ortamda kitap okuma ve ders çalışma imkânı sunuluyor.

















GELENEKSEL CİRİT ŞÖLENİ

Ata sporu olan Cirit Sporunu tanıtmak ve yaşatmak amacıyla Geleneksel Cirit Şöleni düzenlendi. Kazım Karabekir Mahalles’inde bulunan Hacı İsmail Çopur Aile Sağlığı Merkezi arkasında bulunan sahada düzenlenen Cirit Şöleni oldukça coşkulu gerçekleşirken şölene binlerce vatandaş katıldı.



















