Darıca İstasyon Caddesi’nde yol onarımı

Havaların ısınması ile şehir genelindeki yollarda ulaşım konforunu arttırmak isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezleri ile kırsal alanlarda yol bakım, onarım ve yapım çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Bu çerçevede ulaşımda Darıca ilçesinin ana omurlarından birisi oluşturan İstasyon Caddesi’nin bozuk olan kısımları Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından onarılıyor.

YOL KONFORU SAĞLANIYOR

Ramazan ayında il genelinde olduğu gibi Gebze bölgesinde de yol onarım ve yapım çalışmalarına başlayan Büyükşehir ekipleri, Ramazan Bayramı sonrası çalışmalarını daha da arttırarak sürdürüyor. Çalışmalar dahilinde Büyükşehir Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Darıca ilçesi İstasyon Caddesinin, Belediye Hizmet Binası ve Metro İstasyon çalışmaları nedeni ile kapalı olan Cumhuriyet Meydanı tarafında yol onarımı yapıyor. Bozuk olan kısımlar sıcak asfalt yama ile yenileniyor.



