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Darıca Lokman Hekim Caddesi baştan sona yenileniyor

Darıca ilçesinde bulunan ve toplam bin 700 metre uzunluğundaki Lokman Hekim Caddesi’nin üstyapısı baştan sona kadar yenileniyor

Darıca Lokman Hekim Caddesi baştan sona yenileniyor

09 Haziran 2022 Perşembe 10:14

 Son dönemde Darıca ilçesine yaptığı birçok yatırım ile ilçeye değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda da yol konforunu arttırmaya devam ediyor. Bu kapsamda altyapı çalışmaları nedeni ile bozulan Lokman Hekim Caddesinin bin 700 metrelik kısmında üstyapı yenileme çalışması gerçekleştiriliyor.

7 BİN 500 TON ASFALT 
Kocaeli genelinde olduğu gibi havaların ısınmasıyla Gebze bölgesinde de üstyapı çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, Darıca ilçesinin Nene Hatun Mahallesinde bulunan Lokman Hekim Caddesi’nde üstyapı yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda caddenin, Battalgazi Caddesi’nden başlayan ve Aşıroğlu Caddesinde son bulan bin 700 metrelik kısmın tamamında üstyapı yenileme çalışması yapılıyor. İş dahilinde caddeye 7 bin 500 ton asfalt serilecek.



KALDIRIM İMALATLARI DA YAPILACAK   
Yapılan üstyapı çalışması ile araçla seyahat eden vatandaşların yol konforunun arttırılması hedeflenirken toplamda 7 bin metrekare kaldırım imalatı ile de yayaların rahatça yürüyüşleri sağlanacak. Asfalt seriminin tamamlanmasıyla birlikte kaldırım imalatı yapılarak çalışmalar tamamlanacak.



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