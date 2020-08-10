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Darıca mahallelerinde şenlik var

Darıcalı çocukların yüzü gülsün diye başlatılan ‘Mahallemde Şenlik Var’ etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Kazım Karabekir Mahallesi’nin ardından Osmangazi ve Bayramoğlu mahallelerinde gerçekleşen etkinliklere ilgi bir hayli yoğun oldu.

Darıca mahallelerinde şenlik var

10 Ağustos 2020 Pazartesi 16:50

Darıcalı çocukların yüzü gülsün diye başlatılan ‘Mahallemde Şenlik Var’ etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Kazım Karabekir Mahallesi’nde start alan ve mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, Osmangazi Mahallesi ve Bayramoğlu Mahallesi’nde de gerçekleştirildi. Osmangazi ve Bayramoğlu’nda da çocuklar ve aileler tarafından ilgiyle izlendi. Aileler ve çocuklar alana ateşleri ölçülerek alınırken sosyal mesafe ve maske kuralına da uymaları isteniyor.

BIYIK: “HER ŞEY ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUĞU İÇİN”
Mahallelerde 7’den 70’e herkesin büyük beğenisini toplayan ve oldukça yoğun ilgi gören “Mahallemde Şenlik Var” etkinliklerinin sırasıyla her mahallede yapılacağını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Çocuklarımızın yüzünün güldüğünü görmek bizi de çok mutlu ediyor. Her şey onların mutluluğu için. Diğer mahallelerimizde de etkinliklerimiz belirlenen program dahilinde gerçekleşecek. Sizlerden tek ricamız belirlenen kurallara hep birlikte uyalım. Koronavirüs salgınının bir an önce ortadan kaybolması için hepimize görevler düşüyor” diye konuştu.

MAHALLELİLER BAŞKAN BIYIK’A TEŞEKKÜR ETTİ
Osmangazi ve Bayramoğlu mahallesinde çocuklar gönüllerince eğlenirken etkinlikte İbiş gösterisi, Hacivat ile Karagöz ve maskot gösterileri sahnelendi. Şarkılar ve eğlenceli aktivitelerle çocuklar doyasıya eğlenirken aileler de Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a mahallelerine kadar etkinliğin getirilmesinden dolayı teşekkür ettiler.

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