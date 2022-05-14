Darıca Nene Hatun Stadı açılış için gün sayıyor

SKORBORD TAKILDI, SPOR ALETLERİ MONTE EDİLDİ

Sorumlu olduğu alanlardaki imalatlarda sona yaklaşan Büyükşehir, bu bağlamda iki sahaya dijital skorbord taktı. Sahanın iç duvarlarını da boyayan ekipler, batı tribünün hemen yanına ise sağlıklı yaşam için spor aletleri monte etti. Proje kapsamında daha önce gece maçlarının oynanabilmesi için dikilen 6 adet aydınlatma direklerinin projektör montajının imalatlarını tamamlayan ekipler, daha önce de teknik binanın elektrik tesisatının altyapısını ve top tutucu ağ sisteminin çelik konstrüksiyonu gibi pek çok imalatı bitirmişti.





İDARİ BİNA TAMAM

Son olarak batı tribünün hemen yanına bay ve bayan tuvalet inşa edecek olan Büyükşehir ekipleri, yapacağı son rötuşlardan sonra sahayı tam anlamıyla hazır hale getirecek. Soyunma odalarının da yer aldığı idari binanın yapımı ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tamamlandı.



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