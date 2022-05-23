Darıca Sırasöğütler Deresi yeni bir yaşam alanına dönüşüyor

Darıca ilçesinde bulunan Sırasöğütler Deresi, Büyükşehir tarafından yapılan çalışma ile yeni bir spor ve yaşam alanına dönüşüyor

Şehrin sahillerindeki birçok yere park inşa ederek vatandaşların hayatına değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm bunların yanı sıra şehir içindeki dere ve vadileri de düzenleyerek birer yaşam alanına dönüştürüyor. Bu kapsamda Darıca ilçesinde bulunan Sırasöğütler Deresi’nin çevresi, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’nın başlattığı çalışma ile vatandaşların içerisinde spor yapabilip hoşça vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanına dönüşecek.













İKİ KİLOMETRE YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLU







Çalışmalarına geçtiğimiz günlerde başlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri şu an bisiklet ve yürüyüş yolu için baskı beton işi yapıyor. Proje dahilinde toplamda iki kilometre uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş yolu inşa edilecek. Böylelikle vatandaşlar genci yaşlısı ile rahat bir şekilde yürüyecek ve bisiklete binebilecek.





İKİ ADET BASKETBOL, BİR ADET FUTBOL SAHASI