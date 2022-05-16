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Darıca’da 19 Mayıs, Gençlik Festivali ile kutlanacak

Darıca Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında üç gün boyunca festival düzenleyecek. ‘Bizim Çocuklarla Gençlik Festivali’ sloganıyla düzenlenecek 19 Mayıs Gençlik Festivali, 24-25-26 Mayıs tarihlerinde Bayramoğlu Balyanoz Koyu’nda gerçekleşecek.

Darıca'da 19 Mayıs, Gençlik Festivali ile kutlanacak

16 Mayıs 2022 Pazartesi 16:12

 Festivalde Darıca’nın farklı okullarında eğitim gören gençlerden oluşan korolar sahne alacak. 24 Mayıs akşamı ise Darıca Belediyesi’nin İskoliye Sanat Akademisi’nde eğitim alan gençlerden oluşan kursiyerler konser verecek. Konser sonunda gençler ve vatandaşlarla birlikte dilek fenerleri hep birlikte gökyüzüne bırakılacak.

BAŞKAN BIYIK GENÇLERİ DAVET ETTİ

Gençlerin kültürel, sportif ve sosyal gelişimlerine destek olan birçok etkinlik ve projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Bu yıl 19 Mayıs’ı coşku içinde unutulmayacak bir şekilde gençlerimiz ve tüm halkımızın katılımıyla kutlayacağız. Üç gün sürecek 19 Mayıs Gençlik Festivali’ni tamamen kendi çocuklarımızla Darıca’nın gençleriyle birlikte düzenliyoruz. Darıca’mızın evlatlarının sahne alacağı konserlerimizde gençlerimiz yepyeni deneyimler yaşayarak güzel anılar biriktirecek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı hep birlikte kutlayacağız. Tüm hemşerilerimizi etkinliklerimize bekliyoruz” dedi.

Hava Muhalefeti nedeniyle festival 24-25-26 tarihlerine ertelenmiştir.

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