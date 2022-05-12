banner759
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca’da 19 Mayıs Gençlik Turnuvaları başladı

Darıca Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Spor Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Turnuvası birbirinden çekişmeli maçlarla başlarken Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Kaymakam Yüksel Kara da turnuvanın gerçekleştiği salonları ziyaret ederek gençlerle maç yapıp başarılar diledi.

Darıca'da 19 Mayıs Gençlik Turnuvaları başladı

12 Mayıs 2022 Perşembe 11:47

 Darıca’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Turnuvası başladı. Darıca Belediyesi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Spor Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen turnuvada maçlar oldukça çekişmeli ve heyecanlı anlara sahne oluyor. 

12 BRANŞTA 1350 GENÇ

Darıca Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Spor Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Turnuvası, 12 branşta toplam 1350 gencin katılımıyla gerçekleşiyor. 7 farklı spor salonunda gençlerin yoğun katılımıyla eleme usulüyle devam eden müsabakalarda dereceye giren takımlara ve sporculara kupa ve madalyaları takdim edilecek. 18 Mayıs Perşembe günü saat 14.00’da Bağlarbaşı Ortaokulu’nda düzenlenecek final programıyla sona erecek turnuvada ödüller ilçe protokolü tarafından dağıtılacak.



BAŞKAN BIYIK VE KAYMAKAM KARA GENÇLERLE MAÇ YAPTI

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Darıca Kaymakamı Yüksel Kara da turnuvanın gerçekleştiği salonları ziyaret ederek gençlerle maç yapıp başarılar diledi. Gençlerle birlikte voleybol, basketbol ve futsal oynayan Başkan Muzaffer Bıyık, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuvalarda mücadele eden gençlere başarılar diliyorum. Darıca Belediyesi olarak ilçemizde Kaymakamlığımız ve diğer kurumlarımızla birlikte uyum içerisinde gençler için özel etkinlikler ve projeler gerçekleştiriyoruz. 17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde Balyanoz Koyu’nda bizim çocuklarımız ve bizim gençlerimizle 19 Mayıs Gençlik Festivali düzenliyoruz. Darıca’nın gençlerinin sahne alacağı festivale bütün gençlerimizi bekliyoruz” diye konuştu.




Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliİzmitçayırovaDaricaGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Trafolar sanat eserine dönüştü Trafolar sanat eserine dönüştü
Gebze Gazetesi Canlı Yayınında Gebze Gazetesi Canlı Yayınında
Açık havada Mavi Boncuk keyfi Açık havada Mavi Boncuk keyfi
Kitap Fuarı için trafik düzenlemesi Kitap Fuarı için trafik düzenlemesi
KOTO ile KOÜ arasında ‘staj ve kariyer’ protokolü imzalandı KOTO ile KOÜ arasında ‘staj ve kariyer’ protokolü...
Öğretmenlik üç kariyer basamağına ayrılıyor Öğretmenlik üç kariyer basamağına ayrılıyor
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Trafolar sanat eserine dönüştü
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kentin sanatsal değerine değer katan projelere imza atmaya...

Haberi Oku