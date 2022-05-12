Darıca’da 19 Mayıs Gençlik Turnuvaları başladı





Darıca’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Turnuvası başladı. Darıca Belediyesi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Spor Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen turnuvada maçlar oldukça çekişmeli ve heyecanlı anlara sahne oluyor.



12 BRANŞTA 1350 GENÇ



Darıca Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Spor Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Turnuvası, 12 branşta toplam 1350 gencin katılımıyla gerçekleşiyor. 7 farklı spor salonunda gençlerin yoğun katılımıyla eleme usulüyle devam eden müsabakalarda dereceye giren takımlara ve sporculara kupa ve madalyaları takdim edilecek. 18 Mayıs Perşembe günü saat 14.00’da Bağlarbaşı Ortaokulu’nda düzenlenecek final programıyla sona erecek turnuvada ödüller ilçe protokolü tarafından dağıtılacak.







Darıca Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Spor Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Turnuvası, 12 branşta toplam 1350 gencin katılımıyla gerçekleşiyor. 7 farklı spor salonunda gençlerin yoğun katılımıyla eleme usulüyle devam eden müsabakalarda dereceye giren takımlara ve sporculara kupa ve madalyaları takdim edilecek. 18 Mayıs Perşembe günü saat 14.00’da Bağlarbaşı Ortaokulu’nda düzenlenecek final programıyla sona erecek turnuvada ödüller ilçe protokolü tarafından dağıtılacak.

BAŞKAN BIYIK VE KAYMAKAM KARA GENÇLERLE MAÇ YAPTI



Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Darıca Kaymakamı Yüksel Kara da turnuvanın gerçekleştiği salonları ziyaret ederek gençlerle maç yapıp başarılar diledi. Gençlerle birlikte voleybol, basketbol ve futsal oynayan Başkan Muzaffer Bıyık, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuvalarda mücadele eden gençlere başarılar diliyorum. Darıca Belediyesi olarak ilçemizde Kaymakamlığımız ve diğer kurumlarımızla birlikte uyum içerisinde gençler için özel etkinlikler ve projeler gerçekleştiriyoruz. 17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde Balyanoz Koyu’nda bizim çocuklarımız ve bizim gençlerimizle 19 Mayıs Gençlik Festivali düzenliyoruz. Darıca’nın gençlerinin sahne alacağı festivale bütün gençlerimizi bekliyoruz” diye konuştu.









