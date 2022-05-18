Darıca’da 19 Mayıs Gençlik Turnuvaları sona erdi







Darıca’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Turnuvası sona erdi. Darıca Belediyesi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Spor Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen turnuvada maçlar oldukça çekişmeli ve heyecanlı anlara sahne olurken yaklaşık 10 gün boyunca devam eden turnuvada dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi.

12 BRANŞTA 1350 GENÇ

Darıca Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Spor Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Turnuvası, 12 branşta toplam 1350 gencin katılımıyla gerçekleşti. 7 farklı spor salonunda gençlerin yoğun katılımıyla eleme usulüyle devam eden müsabakalarda dereceye giren takımlara ve sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi. Bağlarbaşı Ortaokulu’nda düzenlenen final programıyla sona eren turnuvada ödülleri Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Darıca İlçe Spor Müdürü Resul Kotan ile meclis üyeleri dağıttı.







BAŞKAN BIYIK’TAN 19 MAYIS MESAJI

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarken dereceye giren sporcuları da tebrik etti. 19 Mayıs ruhunu gençlerle birlikte yaşadıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Samsun’da başlayan Milli Mücadele hareketi başarıya ulaşmış ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin temelleri atılmıştır. Bu mücadele sonunda Türk Milletinin, bağımsız yaşama hedefi bir kez daha gerçekleşmiş oldu. 19 Mayıs Türk tarihinin önemli bir dönüm noktasıdır ve gençlerimiz bu tarihi çok daha iyi anlamalı ve idrak etmelidir. Bizler de 19 Mayıs ruhunu gençlerle birlikte yaşamak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu turnuva da onlardan biri. Turnuvaya katılan bütün genç kardeşlerimizi tebrik ediyorum. 19 Mayıs coşkusunu gençlerle birlikte yaşamak için 24-25 ve 26 Mayıs tarihlerinde Balyanoz Koyu’nda bizim çocuklarımız ve bizim gençlerimizle 19 Mayıs Gençlik Festivali düzenliyoruz. Darıca’nın çocuklarının sahne alacağı festivale bütün gençlerimizi bekliyoruz” diye konuştu.





