DARICA’DA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI

24 Kasım Öğretmenler Günü, Darıca’da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe genelindeki bütün öğretmenlere çiçek dağıtırken Deniz Yıldızlar Lisesi’nde düzenlenen kutlama programına da katılarak öğretmenleri yalnız bırakmadı. Bıyık, yaptığı açıklamada ‘Öğretmen, öğreten, geliştiren ve yetiştirendir’ dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü, Darıca’da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Darıca Belediyesi, ilçe genelindeki bütün okullarda görev yapan öğretmenlere çiçek hediye ederek öğretmenlerin mutluluğuna ortak oldu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Halide Edip ilkokulu ve 100. Yıl Atatürk Okulu ile Füsun Erdemir Mesleki ve Teknik Lisesi’ni ziyaret ederek okul idarecileri ve öğretmenlere çiçek takdim etti. Başkan Bıyık’a eşi Havva Bıyık da eşlik etti. Başkan Bıyık’ın yanı sıra başkan yardımcıları ve birim müdürleri de ilçe genelindeki okulları ziyaret ederek öğretmenler günü için çiçek hediye etti.

BIYIK: ‘EĞİTİM CAMİASININ YANINDA OLACAĞIZ’

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık daha sonra Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programına katıldı. Programa Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Başkan Bıyık, yaptığı konuşmada “Kuşkusuz her meslek kutsaldır. Ama öğretmenlerin yeri çok daha farklıdır. Çünkü onlar; öğreten, yetiştiren ve geliştirendir. Öğretmeyi meslek edinen ve bunu bir yaşam şekli olarak benimseyen, hayatımızın her aşamasında rehberliğiyle yolumuza ışık tutan öğretmenlerimizin ellerinden saygıyla öpüyorum. Sizler, kutsal olduğu kadar çok önemli ve zor bir görev üstleniyorsunuz. Sizlerin sorumluluğunuz fazla, yükünüz ağır. Çünkü yarının Cumhurbaşkanını, belediye başkanını, milletvekilini, bilim adamını kısaca Türkiye’yi geleceğe taşıyacak nesilleri siz kıymetli öğretmenler yetiştirecek. Başöğretmen Atatürk’ün de dediği gibi “Öğretmenler; yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakârlığı gösteren sizlere çok şey borçluyuz. Bu yüzden sizlere bir kez dada sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Darıca Belediyesi olarak biz de eğitim camiasının ve öğretmenlerimizin her zaman yanında olacağız. Sizlerden gelen taleplerin başımızın üstünde yeri var. Milli Eğitim Müdürlüğü ve siz değerli öğretmenlerimizle her zaman işbirliği içinde olacağız” dedi.

EMEKLİ ÖĞRETMENLER UNUTULMADI

Okuldaki program saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlarken konuşmaların ardından öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler ilgiyle izlendi. Büyük beğeni toplayan gösterilerin ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü için düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Törenin sonunda emekliye ayrılan öğretmenlere de çiçek takdim edildi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İlçe Milli eğitim Müdürü İsmail Oğuz’a çiçek takdim ederek öğretmenler gününü kutladı. Program sonunda protokol tarafından Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul idarecileri ve öğretmenlerine çiçek hediye edilerek öğretmenler günü kutlandı.