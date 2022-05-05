Darıca’da 750 çocuk erkekliğe ilk adımı atacak

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi ailelerin yanında yer alan Darıca Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sünnet Şöleni için kayıtlar başlıyor. 5 yaş üzeri 750 çocuğun erkekliğe ilk adım atacağı etkinlikte Darıca Belediyesi de ailelerin mutluluğuna ortak olacak.

Darıca Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Sünnet Şöleni” kayıtları başlıyor. Maddi durumu olmayan ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnetini ücretsiz gerçekleştiren Darıca Belediyesi, bu yıl 750 çocuğu sünnet ettirecek.





BAŞVURULAR 9 MAYIS’TA BAŞLIYOR



Çocuklarına sünnet düğünü yapmaya gücü yetmeyen ailelere destek olmak amacıyla sünnet şöleni düzenleyecek olan Darıca Belediyesi, başvuru tarihlerini açıkladı. Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket eden Darıca Belediyesi, ilçe genelinde yaşayan 5 yaş üzeri çocuklar için başvuru kayıtlarını, 9 Mayıs’tan itibaren almaya başlayacak.



KIYAFETLER DARICA BELEDİYESİ’NDEN



Toplu Sünnet Şöleni’nde bugüne kadar binlerce çocuğu uzman hekimler tarafından sünnet ettiren Darıca Belediyesi, 750 çocuğu sünnet ettirmek için çalışmalarını tamamladı. Yeni kayıtların tamamlanması ile 750 çocuğun sünnet kıyafetlerini de Darıca Belediyesi dağıtacak. Darıca Belediyesi ayrıca çocuklar için sürpriz hediyeler de dağıtacak.



DARICA BELEDİYESİ AİLELERİN MUTLULUĞUNA ORTAK OLACAK