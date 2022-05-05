Darıca’da 750 çocuk erkekliğe ilk adımı atacak

Çocuklarına sünnet düğünü yapmaya gücü yetmeyen ailelere destek olmak amacıyla sünnet şöleni düzenleyecek olan Darıca Belediyesi, başvuru tarihlerini açıkladı. Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket eden Darıca Belediyesi, ilçe genelinde yaşayan 5 yaş üzeri çocuklar için başvuru kayıtlarını, 9 Mayıs’tan itibaren almaya başlayacak.
KIYAFETLER DARICA BELEDİYESİ’NDEN
Toplu Sünnet Şöleni’nde bugüne kadar binlerce çocuğu uzman hekimler tarafından sünnet ettiren Darıca Belediyesi, 750 çocuğu sünnet ettirmek için çalışmalarını tamamladı. Yeni kayıtların tamamlanması ile 750 çocuğun sünnet kıyafetlerini de Darıca Belediyesi dağıtacak. Darıca Belediyesi ayrıca çocuklar için sürpriz hediyeler de dağıtacak.
DARICA BELEDİYESİ AİLELERİN MUTLULUĞUNA ORTAK OLACAK
Darıcalı çocukların erkekliğe ilk adımını atacağı sünnet şöleni için özel bir program hazırlayan Darıca Belediyesi, çocuklara özel çeşitli etkinlikler ve sürprizlere de ev sahipliği yapacak ve Darıcalı ailelerin mutluluğuna ortak olacak. Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler kayıt için Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne istenilen evraklar ile başvuru yapabilecek. Detaylı bilgi almak isteyen aileler, 444 74 41 (dahili 1981-1982) numaralı telefon ile iletişime geçebilecek. Sünnet şölenine başvuracak aileler muhtarlıklardan durum tespit formu alıp kayıt için başvuruda bulunabilecek.