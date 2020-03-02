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Darıca’da bahar hazırlığı sürüyor

Bahar mevsimi için hazırlıklarını sürdüren Darıca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde bahar hazırlıkları kapsamında cadde, sokak ve parklarda bulunan ağaçlarda budama çalışması yapıyor.

Darıca'da bahar hazırlığı sürüyor

02 Mart 2020 Pazartesi 14:58

 Darıca Belediyesi, ilçede bulunan parklarda onarım ve bakım çalışmalarını gerçekleştirerek bahara hazır hale getiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe geleninde cadde, sokak ve parklarda bulunan ağaçlarda budama çalışması yapıyor. Bahar mevsimi için hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdüren ekipler, ağaçların daha sağlıklı büyümesi için gerekli tedbirleri alıp işlem gerçekleştiriyor.

PARKLAR ONARILIYOR

Darıca Belediyesi, aynı şekilde çocuk oyun parklarında da bakım onarım ve tadilat çalışmaları yapıyor. Parklarda bulunan oyun grupları, bank ve masalar, spor aletleri revize edilerek, bozulanlar yenileri ile değiştiriliyor. İlçede bulunan parkların hem estetik hem de kullanım açısında çok daha modern hale geldiğini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca’mızı güzelleştirmek ve yeşil alanları arttırmak için canla başla çalışıyoruz. Parklarımızı daha modern ve yaşanabilir hale getirmek için çalışıyoruz. Çocuk, genç, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını göz önüne alarak inşa ediyoruz. Bakım ve onarımlarını da sürekli yaparak Darıca’ya yakışacak mekanlar haline getiriyoruz." diye konuştu.

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